Mbappé y el PSG, un futuro por clarificar y un abanico de opciones abiertas

¿Una marcha en 2024 o desde este mismo verano boreal? ¿Un nuevo contrato? Todos los escenarios están sobre la mesa después de la decisión de Kylian Mbappé de no activar su opción de renovación por un año más con el París Saint-Germain.

. ¿Farol o decisión definitiva?

El delantero de 24 años sorprendió al mundo del fútbol al renovar con el PSG en mayo de 2022, unos días antes de la expiración de su contrato. El propio presidente Nasser Al-Khelaïfi anunció la noticia sobre el césped del Parque de los Príncipes antes del último partido de la temporada, con el goleador posando a su lado con una elástica 'Mbappé 2025'.

El club comunicó en aquel entonces una extensión contractual de tres años, pero en realidad se trataba de un contrato de dos años con un año suplementario (temporada 2024-2025) que el N.7 podía activar o no. El lunes, el jugador informó en un correo de su decisión de renunciar a esta opción.

Que Mbappé no haya esperado a la fecha límite, fijada en el 31 de julio, puede ser interpretado como una elección firme y definitiva, sobre la que no habrá marcha atrás. Pero también podría tratarse de un pulso para lograr nuevas garantías deportivas y/o unos mayores emolumentos. Gente dentro del club confía en esa hipótesis.

. ¿Venta o una marcha libre?

El mismo lunes por la noche, la dirección del PSG filtró su enfado después de la divulgación en la prensa del correo de Mbappé que acababa de recibir. Inmediatamente el club trasladó un mensaje: "la institución" PSG, atacada, no se dejará manipular por un jugador, así sea el más emblemático de la plantilla.

La posición del conjunto parisino se divulgó en los medios como la pólvora. El club rechaza dejar irse a Mbappé gratis en el verano de 2024, lo que deja las opciones en una negociación para una eventual renovación o en una venta al mejor postor este verano.

El delantero hizo saber mediante un comunicado transmitido a la AFP el martes que no conversó nunca sobre una prolongación con el club galo, recordando que había "afirmado públicamente estas últimas semanas que será parisino la próxima temporada", y que "no pidió su marcha este verano sino que simplemente confirmó al club la no activación de su año suplementario".

. ¿Cuánto cuesta Mbappé?

Llegado a París en agosto de 2017 mediante una cesión que incluía una opción de compra de 180 millones de euros, ejercida por el PSG en la temporada siguiente, Mbappé, campeón del mundo en 2018 y estrella planetaria, sigue siendo uno de los jugadores más valorados en el mercado de fichajes por su rendimiento deportivo y por su edad (24 años).

Según varios medios, el Real Madrid habría ofrecido 200 millones de euros para hacerse con sus servicios antes de su último año de contrato en 2021.

Según el portal Transfermarkt, referente en lo relativo al 'mercato', el valor actual del jugador sería de 180 millones de euros (sobre 195 millones de dólares), mientras que el Observatorio del fútbol CIES (Centro Internacional de Estudios del Deporte) con sede en Neuchâtel (Suiza) lo tasa en 160 millones de euros. Mbappé sólo ocupa el puesto 10 de una clasificación dominada por el noruego Erling Haaland (245,1 millones de euros) delante del brasileño del Real Madrid Vinicius (196,3 millones de euros) y el extremo inglés del Arsenal Bukayo Saka (195,8 millones de euros).

Pero esa posición retrasada se explica sobre todo por el hecho de que a Mbappé sólo le resta un año de contrato. En todo caso, parece poco probable que el PSG lo deje escapar por menos de lo que pagó por él.

. ¿Qué clubes en disposición de ficharlo?

El primer destino que acude a la mente del aficionado es sin duda el Real Madrid. El club español, con el que sueña Mbappé desde que era un niño, ha intentado en varias ocasiones fichar al capitán de la selección francesa, hasta ahora sin éxito.

Aunque la decepción fue grande tras la decisión del jugador de renovar su contrato con el PSG el año pasado a pesar de un largo cortejo, el Real Madrid no ha perdido la esperanza de recuperarlo.

Preguntado el sábado en la calle por un aficionado para saber si ficharía a Mbappé, el presidente blanco Florentino Pérez respondió: "Sí, pero este año no". Una declaración con un inmenso eco en redes sociales.

La marcha de Karim Benzema rumbo a Arabia Saudita añade una dosis de urgencia en el club 'merengue'. La prensa deportiva española abre este martes con la imagen del galo en portada. "Vuelve a estar a tiro", titula Marca.

Queda por saber si el Real Madrid tendría el suficiente músculo económico para hacerse con el francés después de haber desembolsado más de 100 millones de euros en el inglés Jude Bellingham (19 años).

Además del Madrid, los clubes ingleses disponen también de los medios para lanzarse en la carrera.

AFP