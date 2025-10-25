Mbappé y el Real Madrid: un clásico con ánimo de revancha

Las cuatro derrotas ante el FC Barcelona la pasada temporada todavía escuecen en el Real Madrid y, especialmente, al atacante Kylian Mbappé, que espera vivir el domingo (15:15 GMT) su primera victoria en el Clásico de LaLiga española.

El astro francés firmó 5 goles en esos cuatro enfrentamientos con el Barça, pero en cada una de esas ocasiones el equipo catalán se llevó la victoria, dejando a Mbappé frustrado.

El pasado mayo, ni siquiera un triplete en el estadio Olímpico de Montjuic sirvió para que el equipo entonces dirigido por Carlo Ancelotti pudiera con un Barcelona que ganó 4-3 aquel partido.

En la primera temporada de Mbappé como merengue, la 2024-2025, el Barça selló el triplete nacional (Liga, Copa del Rey, Supercopa de España).

Por eso el exgoleador del PSG afronta el choque del domingo con la sensación de que tiene cuentas por saldar, avalado además por su mejor inicio de temporada en el plano estadístico, con 18 goles en 15 partidos, teniendo en cuenta todas las competiciones y los partidos tanto con su club como con la selección.

Dupla letal con Güler

Por el momento ha encontrado un socio perfecto en la figura del joven turco Arda Güler, que desde la llegada de Xabi Alonso está siendo su complemento ideal.

Otro motivo para el optimismo blanco es el regreso en forma del inglés Jude Bellingham, que el miércoles logró el gol de la victoria europea por la mínima (1-0) ante la Juventus.

Güler ha dado seis asistencias de gol en lo que va de temporada a Mbappé y esa asociación es una de las buenas noticias de un equipo todavía en construcción y que en su primer gran test liguero de esta temporada fue humillado (5-2) por el Atlético de Madrid, a finales de septiembre.

El gran momento de ambos se presenta vital para que el Real Madrid pueda hacer daño a una defensa del Barça que parece vulnerable desde la marcha de Iñigo Martínez a Arabia Saudita y que está concediendo demasiadas oportunidades a sus rivales al intentar jugar sistemáticamente buscando el fuera de juego del rival.

¿Más oportunidades?

Esa táctica llena de riesgos, con una línea defensiva situada muy arriba en el campo, funcionó a la perfección el año pasado en el Santiago Bernabéu, donde el Barcelona goleó 0-4 y donde Mbappé cayó en fuera de juego en ocho ocasiones.

Pero este año el Barcelona no domina tanto en ese aspecto y seguramente el francés disponga de más oportunidades y espacios que en el pasado.

"Estamos pensando y viendo cómo Kylian puede ser más determinante. No solamente para los goles. Si aparece en otras situaciones, la calidad colectiva del equipo mejora.

Kylian es parte fundamental en eso", estimó el entrenador Xabi Alonso en su conferencia de prensa de este sábado.

El Real Madrid llega a este Clásico con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona en la clasificación, por lo que puede salir de él cediendo el primer puesto a su eterno rival pero también con un margen de cinco unidades, que permitiría al proyecto de Xabi Alonso un margen de tranquilidad para seguir ajustando los detalles que todavía no funcionan.

Otro motivo de revancha para el Real Madrid y Mbappé pueden ser las palabras de Lamine Yamal esta semana en una charla con el creador de contenido Ibai Llanos, en las que llegó a acusar de "robar" al Real Madrid y donde recordó sus victorias y goles anteriores contra el equipo blanco, algo que en la capital fue percibido como una provocación.

"No voy a entrar, no. Hay muchas declaraciones de gente del Barcelona, no puedo entrar a valorarlas todas. Lo importante para nosotros es lo que pasa en el campo", aseguró Xabi Alonso este sábado.

