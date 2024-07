Mbappé y Ronaldo se citan en los cuartos de la Eurocopa

Con mucho sufrimiento, Francia, que batió 1-0 a Bélgica, y Portugal, superviviente en la tanda de penales ante Eslovenia (0-0, 3-0), se clasificaron este lunes para los cuartos de la Eurocopa, por lo que chocarán Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo, futuro y pasado del Real Madrid.

Pero ni Ronaldo, figura del gigante blanco durante una década (2009-2018), ni Mbappé, nuevo jugador del campeón de Europa para la próxima temporada, dejaron su firma este lunes en la Eurocopa.

- Costa: tres penales, tres paradas -

El portugués, que busca marcar en su sexta Eurocopa tras haberlo hecho en las cinco anteriores, se pasó el partido en Fráncfort intentándolo, especialmente en los lanzamientos de falta.

Incluso dispuso de un penal que prácticamente daba el pase a su selección en la prórroga, pero lo paró el portero del Atlético de Madrid Jan Oblak.

La leyenda, de 39 años y cinco Balones de Oro, que había marcado sus 29 penales anteriores, se topó con un paradón de Oblak. Rompió a llorar y fue consolado por sus compañeros.

El delantero se desquitó en la tanda, marcando su lanzamiento, el primero de la serie portuguesa, y pidiendo disculpas a su hinchada. Completaron el trabajo Bruno Fernandes y Bernardo Silva.

Diogo Costa le había robado la capa de héroe atajando los tres primeros lanzamientos eslovenos y dando el pase a su selección. Al final de la prórroga ya había ganado un duelo crucial a uno de los delanteros de moda del continente, Benjamin Sesko, del Red Bull Leipzig.

"Primero estaba triste y después alegre, es lo que el fútbol te da, momentos inexplicables. No he cometido un solo error este año y cuando más lo necesitaba Oblak lo ha parado", dijo Ronaldo.

- 'No caímos en su trampa' -

En Düsseldorf, en un partido de guion similar, Francia también tuvo que sudar de lo lindo para romper la resistencia belga.

En un partido muy cerrado, el delantero Randal Kolo Muani provocó el tanto de la victoria con un disparo en el minuto 85 que tocó en el defensa belga Jan Vertonghen.

"Nuestro rival tomó muchas precauciones, aunque sobre el papel son un equipo ofensivo. Hicimos todo lo que pudimos para crear ocasiones y tuvimos más que ellos. No caímos en su trampa, eso me gustó, pero obviamente no se puede ganar solo con la posesión", analizó el seleccionador galo Didier Deschamps.

Kolo Muani había entrado a la hora de juego sustituyendo a Marcus Thuram, que como el resto del ataque francés se había mostrado muy ineficaz, a imagen de Kylian Mbappé, desconocido desde que lleva una máscara debido a su fractura nasal en el primer partido de la competición.

- De Bruyne: 'Una pena' -

El equipo belga tampoco estuvo inspirado ni dominó el juego, pero gozó de las mejores ocasiones.

El arquero francés Mike Maignan sacó con el pie in extremis una falta lanzada por Kevin de Bruyne (24) y luego apareció ante Romelu Lukaku (70) y de nuevo De Bruyne (83).

Como en 2018, en las semifinales del Mundial de Rusia, Bélgica cae por la mínima ante su vecino.

"Una pena, el plan estaba ahí... Sabíamos que ellos eran fuertes, pero es una pena recibir un gol así. Queríamos ganar, estábamos a cinco minutos de la prórroga, la voluntad estuvo ahí en los cuatro partidos, pero estamos eliminados", señaló el capitán belga De Bruyne, que a los 33 años no aclaró si continuará su carrera como internacional.

Ya están definidos tres cruces de cuartos. Además del Portugal-Francia, se disputarán el Alemania-España y el Inglaterra-Suiza.

El martes se completan los octavos de final con los duelos Rumania-Países Bajos en Múnich (16h00 GMT) y Austria-Turquía en Leipzig (19h00 GMT).

Pm/eb

AFP