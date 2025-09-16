MBFWMadrid presenta una colección cápsula para celebrar sus 40 años de la mano de la creadora Carlota Santos

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid presenta el lanzamiento de su merchandising oficial, que incluirá una colección especial por el 40 aniversario y diseñada para todos los amantes de la moda de la mano de la creadora Carlota Santos. Organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, conmemora desde este miércoles y hasta el 21 de septiembre su 40 aniversario, y quiere celebrar cuatro décadas de moda ofreciendo a su público "recuerdos únicos", como el lanzamiento de su merchandising oficial con colecciones especiales diseñadas y producidas por Organic Reworks, marca especializada en prendas personalizadas e ilustradas por la arquitecta, artista visual y escritora Carlota Santos, ha informado la entidad ferial en un comunicado. Para los diseños de esta colección, Santos ha recuperado elementos del imaginario castizo y tradicional de la ciudad de Madrid, la moda española y la artesanía, como los claveles, los abanicos, las palomas o los corales, reinterpretándolos desde una composición clásica y simétrica. El resultado es "una suerte de retablo en el que a través de todos los detalles y elementos celebra la tradición, la artesanía y la moda española, ubicando a la diosa Cibeles como elemento central, custodiada por dos esfinges". La colección del 40 aniversario ofrece diseños atemporales para quienes quieren llevar la esencia de MBFWMadrid "más allá del evento" y quiere combinar "diseño, arte y sostenibilidad" con 100% algodón orgánico certificado. El merchandising estará disponible en la tienda oficial de MBFWMadrid en el Cibelespacio y a través de la web oficial de la pasarela.