MC Millaray, la voz rapera de los mapuche que pelean por la tierra en Chile

Lleva trenzas largas, su nombre tatuado en la mano derecha y furia en la voz. A sus 17 a√Īos, la rapera mapuche chilena MC Millaray propaga por el mundo la causa centenaria de su pueblo por el derecho a la tierra.

Sus letras mezclan el castellano y el mapudung√ļn, la lengua mapuche: "A los cuatro vientos yo le quiero gritar/que yo al mapuche voy a representar. Mis tierras ancestrales ya se deben levantar".

Por estos d√≠as Millaray Jara Collio graba en Santiago y Nueva York su primer disco a nivel profesional. Sus letras ("siempre he hecho m√ļsica con contenido", enfatiza) abrazan el reclamo de la mayor etnia originaria chilena.

Los mapuche representan el 9% de los casi 20 millones de chilenos. Asentados en el sur del país, en las empobrecidas regiones de La Araucanía y de BioBío, exigen la devolución de territorios que consideran suyos y que hoy están en manos de empresas forestales o de productores agrícolas.

Grupos radicales han atizado el conflicto mediante la toma de v√≠as o la quema de casas o maquinaria, forzando el env√≠o de militares a la zona.¬†Una veintena de personas han muerto en los √ļltimos 25 a√Īos en medio de las disputas.

"Aprendí con mi familia. Tres generaciones de mujeres, que transformamos nuestros dolores en lucha. Cuando hablo, no hablo solamente yo: se escuchan más voces detrás, y eso es lo más hermoso", asegura MC Millaray en conversación con la AFP.

- "Arrebatada de mi lengua" -

Millaray, flor de oro en mapudung√ļn, entra a los estudios de grabaci√≥n con minifalda negra, botines blancos y una pa√Īoleta atada a la cabeza. Apenas se pone los aud√≠fonos su gesto se endurece.

Nacida y educada en Santiago, un d√≠a busc√≥ a su bisabuela (hoy de 98 a√Īos) en La Araucan√≠a, para que le ense√Īara la lengua de los ancestros y as√≠ incorporarla en sus combativas letras. "Nac√≠ arrebatada de mi lengua. Yo he ido fortaleciendo sola, mi identidad, mi lengua", se enorgullece.

Sus padres, Claudia y Alexis, la introdujeron en el rap. De peque√Īa sub√≠a a la tarima con su pap√°, y es √©l quien ahora le hace los coros a su hija.

Comenz√≥ a rapear a los cinco a√Īos y a los siete hizo su primera grabaci√≥n. En la escuela protest√≥ por la forma en que se trataba a los mapuches en clases de Historia. "Siempre he hecho saber mi opini√≥n y ha hecho que la respeten", recuerda.

La joven rapera cant√≥ en los cierres de campa√Īa del hoy presidente Gabriel Boric, en septiembre del a√Īo pasado, en los que promov√≠a la aprobaci√≥n de una nueva Constituci√≥n, alternativa que finalmente fue rechazada por una mayor√≠a de chilenos.

- "No callaré" -

Su carrera dio un vuelco cuando una de sus artistas favoritas, la rapera franco-chilena Ana Tijoux, la amadrinó. En 2020, juntas grabaron el tema "Rebelión de octubre".

En el disco que est√° preparando, MC Millaray le recita a la tierra herida y a los que otrora fueron sus guardianes antes de migrar a la ciudad:

"Supe que aquel bosque nativo que t√ļ, cuando eras joven, cuidabas, ahora es un monocultivo y tiene a nuestra Madre Tierra devastada. Que mientras no estabas, el r√≠o se secaba y estos d√≠as de sequ√≠a te tienen fuertemente atacada. Lo siento por mi silencio, pero desde hoy no callar√©, no callar√©, te lo prometo".

Con 33.000 seguidores en Instagram, algunos de sus videos en Youtube tienen más de 90.000 visualizaciones. "Estamos formando y fortaleciendo la identidad, defendiendo nuestras raíces, nuestro territorio, la protección, el cuidado y la lucha de nuestro pueblo-nación mapuche", proclama.

Millaray, quien ya cantó en Argentina, Ecuador y Estados Unidos, prevé pronto visitar Colombia y completar la grabación de su disco en Nueva York en julio.

Y entre sus planes tambi√©n est√° estudiar Derecho, moverse entre los escenarios y los tribunales siempre con las banderas mapuche: "Ser√≠a un buen aporte a lo que lo que he creado desde muy peque√Īa. Siempre est√° el querer hacer una defensa. Qu√© mejor herramienta que el estudio en algo que tambi√©n a m√≠ me respalde a futuro".

