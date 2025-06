McCaffrey espera que una pretemporada más larga mejore su salud en 2025 con los 49ers

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — El mayor beneficiario de una temporada baja extendida con los San Francisco 49ers puede que sea el corredor estelar Christian McCaffrey.

Un año después de que estuvo limitado a solo cuatro juegos debido a lesiones en el tendón de Aquiles y la rodilla, el motor de la poderosa ofensiva de San Francisco estuvo en el campo de práctica para el programa de temporada baja. McCaffrey espera volver a la forma que lo hizo acreedor al Jugador Ofensivo del Año de la AP cuando el equipo alcanzó el Super Bowl en la temporada 2023.

Un McCaffrey saludable sería un componente clave para que San Francisco se recupere de una temporada de 6-11 que al menos les proporcionó más tiempo en la temporada baja después de tres años consecutivos de estar en los playoffs.

"Siendo completamente transparente, obviamente el año pasado no fue como quería", dijo McCaffrey. "No fue como nadie quería. Pero tener este tiempo libre me ha permitido empezar desde cero y tener el tiempo para construir una base nuevamente, llegar a los entrenamientos, jugar y ahora volver a estar en ello mental, emocional y físicamente en todos los sentidos. Era muy necesario y estoy feliz de que lo tuviéramos".

McCaffrey planea pasar el largo descanso antes de que comience el campamento de entrenamiento a finales de julio manteniéndose en forma y siendo padre. McCaffrey y su esposa, la modelo Olivia Culpo, esperan su primer hijo "muy pronto".

McCaffrey se veía fresco durante el programa de temporada baja después de no participar el año pasado mientras se recuperaba de una temporada agotadora y esperaba un nuevo contrato que llegó en junio pasado.

McCaffrey tuvo 798 toques desde la línea de golpeo en 2023-24 en la temporada regular y los playoffs, más de 100 más que cualquier otro jugador en la liga durante ese período.

Esa carga de trabajo probablemente contribuyó a la tendinitis que dejó a McCaffrey fuera de juego al inicio del campamento de entrenamiento la temporada pasada y lo obligó a perderse los primeros ocho juegos de la campaña.

Luego se lesionó el ligamento cruzado posterior en su cuarto juego de regreso y se perdió los últimos cinco.

Con McCaffrey al margen, una ofensiva que era la más peligrosa de la liga dio un paso atrás mientras los Niners luchaban en general.

El entrenador Kyle Shanahan dijo que es consciente de que necesita manejar la carga de trabajo de McCaffrey este verano para "protegerlo de sí mismo" y asegurarse de que esté saludable y fresco cuando los juegos cuenten.

"Él es un psicópata en el buen sentido y hace todo lo imaginable cada día", dijo Shanahan. “El año pasado no pudo porque estuvo luchando contra lesiones todo el año pasado.

Y este año está saludable, así que ha vuelto a ser quien siempre ha sido y es realmente divertido de ver.

