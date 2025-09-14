McCann conecta jonrón y remolca cuatro para que Diamondbacks derroten 6-4 a Mellizos

LA NACION

MINNEAPOLIS (AP) — James McCann conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras y los Diamondbacks de Arizona vencieron el domingo 6-4 a los Mellizos de Minnesota.

Alek Thomas tuvo dos hits, robó una base y anotó dos carreras para los Diamondbacks. Comenzaron el día a dos y medio juegos de distancia en la lucha por el tercer puesto de comodín de la Liga Nacional.

Nabil Crismatt (3-0) permitió solo dos carreras no merecidas sin otorgar bases por bolas y ponchó a cuatro en cinco entradas para llevarse la victoria. Kyle Backhus retiró a Matt Wallner con un elevado con las bases llenas para el último out y su segundo salvamento de la temporada.

Wallner y Mickey Gasper conectaron jonrones solitarios para Minnesota. Bailey Ober (5-8) permitió cuatro carreras merecidas en cuatro hits sin bases por bolas y nueve ponches en seis entradas.

Por los Diamondbacks, el dominicano Geraldo Perdomo de 4-1 y Ketel Marte de 5-1. El venezolano Ildemaro Vargas de 3-1. El mexicoamericano Alek Thomas de 3-2 con dos anotadas y una producida.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

