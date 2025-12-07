McCarthy y los Vikings se recuperan para aplastar 31-0 a los Commanders que pierden a Daniels

MINNEAPOLIS (AP) — J.J. McCarthy regresó de su última ausencia por lesión en gran forma y lanzó tres pases de touchdown, la mayor cantidad en su carrera, en su primer juego sin pérdidas de balón, en la victoria el domingo 31-0 de los Vikings de Minnesota ante los Commanders de Washington, que sufrieron su octava derrota consecutiva.

McCarthy completó 16 de 23 pases para 163 yardas en su séptimo juego como titular en la NFL, después de haberse ausentado la semana pasada en Seattle por una conmoción cuando los Vikings fueron blanqueados por primera vez en 18 años y perdieron su cuarto juego consecutivo con la ofensiva en mal estado.

McCarthy, quien se perdió toda su temporada de novato por una cirugía de rodilla y cinco juegos a principios de esta temporada por un esguince de tobillo, dirigió sus pases a sus alas cerradas para los tres touchdowns: los dos primeros a Josh Oliver y el último a T.J. Hockenson.

Tan fluida como fue la tarde para los Vikings (5-8), el regreso del quarterback titular de los Commanders (3-10) no produjo nada positivo, solo dolor.

Jayden Daniels, ganador del premio al Novato Ofensivo del Año de la NFL de AP 2024, fue obligado a salir a mitad del tercer cuarto cuando fue bloqueado durante una devolución de intercepción y cayó fuertemente sobre el codo izquierdo que se dislocó el mes pasado, lo que requirió una ausencia de tres juegos. Daniels también se perdió tres juegos por lesión a principios de esta temporada.

Marcus Mariota, quien tiene un récord de 1-5 como titular esta temporada, lanzó una intercepción y perdió un balón suelto. Los Vikings finalmente disfrutaron de una actuación estelar de cada grupo de posiciones después de tropezar gravemente en noviembre, quedando fuera de la contienda realista para los playoffs.

