McCauley Propeller obtuvo la certificación de la ANAC para su hélice de alto rendimiento diseñada para la serie Beechcraft King Air B300

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--abr. 22, 2025--

McCauley Propeller Systems anunció hoy que su nueva hélice C780, diseñada para la serie Beechcraft King Air B300, obtuvo con éxito la certificación de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil. Este modelo consta de cuatro palas en flecha de aluminio y un diámetro de 105 pulgadas. Brasil alberga una base de turbohélices Beechcraft King Air, considerada la segunda instalación más grande a nivel mundial.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250421208320/es/

McCauley Propeller Systems announced today its newest C780 propeller for the Beechcraft King Air B300 series, featuring four aluminum swept blades and a 105-inch diameter, has successfully achieved certification from the National Civil Aviation Agency of Brazil (ANAC). (Textron Aviation)

McCauley Propeller Systems es una división de Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc.

"La hélice de alto rendimiento McCauley C780, con su diseño ligero de palas tipo cimitarra, mejorará la experiencia de vuelo de más de 700 King Air en Brasil", declaró Jason Hull, vicepresidente y director general de McCauley Propeller Systems. “Esta hélice ofrece versatilidad y mejoras en el rendimiento, para equipar a los clientes de la región con soluciones inteligentes que se adapten a misiones y circunstancias únicas”.

Con la nueva hélice C780, los propietarios y operadores de King Air B300 obtendrán las siguientes ventajas:

50 libras menos de peso de la hélice, en comparación con las opciones anteriores

Mayor rendimiento en despegues y ascensos

Reducción del ruido en la cabina y el puesto de pilotaje

Ampliación en el tiempo entre revisiones (TBO) de 5000 horas o 72 meses

Garantía limitada de hélices de Textron Aviation de 5000 horas o 36 meses

Los clientes de King Air B300 pueden instalar la hélice en su aeronave en un centro de servicio de Textron Aviation o en un centro McCauley de servicio autorizado sin necesidad de modificaciones adicionales.

Para obtener más información, visite mccauley.txtav.com/featured-products.

Acerca de McCauley Propeller Systems

McCauley es uno de los mayores fabricantes de hélices de gama completa en el mundo. Con más de 500 modelos disponibles y más de 85 años de experiencia en diseño y fabricación, McCauley sigue siendo pionero en la industria de la aviación general. Históricamente, nuestras hélices se certifican por la Administración Federal de Aviación (FAA) como equipamiento original para aeronaves fabricadas por Textron Aviation, British Aerospace, Fairchild, Grumman, Jetstream, Piper, Stoddard Hamilton, entre muchas otras. Nuestras líneas de productos siempre han atendido mercados diversos: aerolíneas comerciales, militares, agrícolas y regionales, así como aviación personal y empresarial. Las hélices McCauley están operando en más de 350 000 aeronaves alrededor del mundo, un testimonio de nuestro compromiso continuo con la excelencia. Para más información, visite www.mccauley.txtav.com.

Acerca de Textron Aviation

Inspiramos la experiencia del vuelo. Durante más de 95 años, Textron Aviation Inc, una compañía de Textron Inc, ha potenciado nuestro talento colectivo a través de las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y ofrecer la mejor experiencia de aviación a nuestros clientes. Con una gama que incluye desde reactores de negocios, turbohélices y pistones de alto rendimiento hasta productos para misiones especiales, entrenadores militares y defensa, Textron Aviation cuenta con la cartera de productos de aviación más versátil y completa del mundo y con una plantilla que ha producido más de la mitad de todos los aviones de aviación general del mundo. Clientes de más de 170 países confían en nuestro legendario rendimiento, confiabilidad y versatilidad, junto con nuestra red global de servicio al cliente de confianza, para un vuelo asequible y flexible.

Para más información, visite www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que saca provecho de su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems y TRU Simulation + Training. Para más información, visite: www.textron.com.

Ciertas afirmaciones que se incluyen en este comunicado de prensa son previsiones de futuro que pueden proyectar ingresos o describir estrategias, objetivos, perspectivas u otras cuestiones no históricas; estas afirmaciones son válidas únicamente en la fecha en que se realizan, y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna previsión de futuro. Estas declaraciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que nuestros resultados reales difieran sustancialmente de los que se expresan o están implícitos en dichas declaraciones prospectivas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250421208320/es/

CONTACT: Contacto de prensa:

Hailey Tucker

+1.316.881.2684

Htucker@txtav.com

txtav.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA KANSAS

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY AIR TRANSPORT AEROSPACE HISPANIC SOFTWARE MANUFACTURING OTHER TRAVEL CONSUMER TRAVEL

SOURCE: Textron Aviation Inc.

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 04/22/2025 10:00 AM/DISC: 04/22/2025 09:59 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20250421208320/es