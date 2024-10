McConnell llamó “estúpido” y “despreciable” a Trump tras la elección de 2020, según nuevo libro

WASHINGTON (AP) — Mitch McConnell dijo, después de la elección de 2020, que el entonces Presidente Donald Trump era “estúpido y malhumorado”, un “ser humano despreciable” y “narcisista”, según extractos de una nueva biografía del líder republicano del Senado que se publicará este mes.

McConnell hizo esos comentarios en privado, como parte de una serie de historias verbales personales que puso a disposición de Michael Tackett, subjefe de la oficina en Washington de The Associated Press. El libro de Tackett, titulado “The Price of Power” (El precio del poder) se basa en casi tres décadas de diarios grabados de McConnell y en años de entrevistas con el normalmente reticente republicano de Kentucky.

Es bien conocida la animosidad entre Trump y McConnell —Trump dijo alguna vez que McConnell era “un adusto, hosco y poco sonriente político de pacotilla”. Pero los comentarios privados de McConnell son, por mucho, su evaluación más brutal del expresidente, y podrían ser aprovechados por los demócratas antes de la elección del 5 de noviembre. La biografía se publicará el 29 de octubre, una semana antes del día de la elección, en la que se decidirá si Trump vuelve a la Casa Blanca.

A pesar de estas duras palabras, McConnell apoyó la candidatura de Trump en 2024, diciendo a principios de este año que “no debería sorprender” que apoyara al candidato republicano. Estrechó la mano de Trump en junio, cuando el expresidente visitó a senadores republicanos en el Capitolio.

McConnell, de 82 años, anunció este año que dejaría su puesto como líder republicano tras la elección, pero que permanecería en el Senado hasta finalizar su período, en 2026.

Los comentarios sobre Trump, citados en el libro, se produjeron en las semanas que siguieron al ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. En ese entonces, Trump trataba activamente de anular su derrota ante el demócrata Joe Biden. McConnell temía que esto pudiera dañar a los republicanos en dos elecciones de desempate en Georgia, y que les costara la mayoría en el Senado. Los demócratas ganaron ambas contiendas.

En público, McConnell felicitó a Biden después de que el Colegio Electoral certificara la elección presidencial, y el senador advirtió a sus compañeros republicanos que no objetaran los resultados. Pero no dijo mucho más. En privado, señaló en su historia verbal que “no sólo son los demócratas los que cuentan los días” hasta que Trump deje el cargo, y que la conducta del expresidente “no hace más que subrayar el buen juicio del pueblo estadounidense. Están hartos de las tergiversaciones y de las mentiras descaradas casi diarias, y lo despidieron”.

“Y para una narcisista como él”, continuó McConnell, “eso ha sido muy difícil de aceptar, y por ello, su conducta desde la elección ha sido, por mucho, aún peor que lo que había sido antes, debido a que ahora no tiene ningún filtro”.

AP