McDaniel elogia progreso de Waddle y Achane con Dolphins antes de partido ante Commanders

MADRID (AP) — El entrenador en jefe de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, llega al partido contra los Commanders de Washington animado por el progreso notable mostrado por el receptor Jaylen Waddle y el corredor De’Von Achane.

Los Dolphins (3-7) se enfrentan a los Commanders (3-7) el domingo en España, en busca de mantener el impulso de su victoria por 30-13 sobre los Bills de Buffalo, un partido en el que Waddle y Achane se combinaron para aportar más de 300 yardas y tres touchdowns.

Waddle, el nuevo receptor número uno del equipo tras la lesión de Tyreek Hill, anotó una vez y logró 84 yardas en cinco recepciones contra los Bills.

"Diría que ha habido un progreso bastante constante en los detalles del juego de Waddle. Creo que eso le dio una oportunidad que, cuando perdimos algunos objetivos potenciales por lesiones, llegó en un gran momento para él en cuanto a su desarrollo", afirmó McDaniel el viernes.

"Creo que cuando tienes un receptor tan talentoso como él y es un jugador de fútbol americano, esas son las razones por las que es tan importante para mí y para este equipo, porque los jugadores de fútbol americano ganan", expresó McDaniel.

Achane terminó con 225 yardas desde la línea de golpeo contra los Bills y consiguió touchdowns en el último cuarto, de 59 y 35 yardas. Logró seis recepciones para 51 yardas y corrió para 174.

"Pienso que es importante para él seguir mejorando y desarrollándose porque tiene grandes aspiraciones para su carrera. En eso, está encontrando formas de hacer lo que mejor hace con más frecuencia. Es realmente bueno cuando tiene un defensor frente a él que intenta derribarlo. En un abrir y cerrar de ojos, encuentra la ventaja sobre el defensivo y rompe la tacleada. Para ser un chico más pequeño, rompe muchas tacleadas por eso. Está haciendo eso más a menudo, utilizando esa habilidad más frecuentemente y obteniendo más producción en situaciones de espacio reducido".

McDaniel dijo que el touchdown más largo de Achane la semana pasada "demuestra su desarrollo".

"Y ha sido capaz de hacer algo así, pero esa jugada en particular, haciendo que dos personas fallaran y avanzando a la zona de anotación, hay muy pocos corredores que pueden hacer eso y él está tratando de hacerlo regularmente", manifestó McDaniel.

El entrenador dijo que está aprendiendo a equilibrar la carga de trabajo de Achane mientras continúa contribuyendo como corredor y receptor.

"Creo que una de las cosas que es la salvación para De’Von es que no recibe golpes directos muy a menudo. Hablando de cómo encuentra los bordes de los defensores, no está muy golpeado después de los partidos, debido a su habilidad para enfrentar a los defensores de una manera agresiva", comentó McDaniel.

El partido en el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid será el séptimo —y último— encuentro internacional de la temporada, el mayor número en un año para la NFL mientras continúa expandiéndose globalmente.

