McDaniels de Timberwolves se pierde su primer juego en casi dos años por una muñeca torcida
MINNEAPOLIS (AP) — El alero de los Timberwolves de Minnesota, Jaden McDaniels, fue descartado para el partido del miércoles contra Washington debido a un esguince en la muñeca izquierda, su primera ausencia en casi dos años.
McDaniels jugó un mínimo de temporada de 23 minutos en la victoria de Minnesota por 120-96 sobre Dallas el lunes, saliendo definitivamente a finales del tercer cuarto con los Timberwolves liderando por 27 puntos.
McDaniels se ausentó por última vez de un partido el 8 de diciembre de 2023, el último de ocho encuentros consecutivos que se perdió por un esguince en el tobillo derecho. Jugó en 188 partidos consecutivos después de eso, incluidos 31 juegos en los playoffs durante los últimos dos años.
McDaniels, quien es el mejor defensor perimetral de Minnesota, está promediando 17,5 puntos por partido y lidera la NBA en tiros de tres puntos (52,1%), ambos con tasas que son, de lejos, las mejores de su carrera. Sus porcentajes de tiros de campo (55,3%) y tiros libres (84,2%) también son los más altos de sus seis temporadas en la liga.
