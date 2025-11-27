McDonald's recauda 575.000 euros para su Fundación Infantil en el McHappy Day, un "récord histórico" en España

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

McDonald's ha recaudado 575.000 euros para la Fundación Infantil Ronald McDonald en el McHappy Day, "una cifra récord" en la serie histórica del que "se ha consolidado como uno de los principales eventos solidarios de nuestro país".

En esta nueva edición, celebrada el 21 de noviembre, la compañía ha superado la recaudación de años anteriores gracias a la venta del Big Mac y de "los populares peluches" de la Fundación Infantil Ronald McDonald en sus más de 640 restaurantes.

Como detalla la compañía en un comunicado, la totalidad de lo recaudado se destinará a darle alojamiento y apoyo a las familias que tienen hijos hospitalizados en un centro fuera de su lugar de residencia, ofreciéndoles un "hogar fuera del hogar".

Durante el McHappy Day este año, la compañía ha invitado a sus clientes a colaborar de una forma más especial en el restaurante McDonald's de Campo de las Naciones (Madrid), donde ha instalado su Big Mac a tamaño gigante. Allí han estado vendiendo los peluches de la Fundación, junto a los de otras ediciones, cuyas ventas se han sumado al total recaudado.

Asimismo, la directora de la Fundación Infantil Ronald McDonald, Luisa Masuet, ha afirmado que "un año más, hemos comprobado cómo la sociedad responde con una gran generosidad al trabajo que realiza la Fundación Infantil Ronald McDonald". "Mi más sincero agradecimiento a todas las personas que se han sumado y con su contribución han hecho posible este nuevo logro. Más de 19.000 familias han encontrado ya en nuestras Casas y Salas un apoyo vital en momentos difíciles y confiamos poder acompañar a muchas más permitiéndoles estar cerca cuando más lo necesiten", ha añadido.

Por su parte, la directora de Impacto Corporativo de McDonald's España, Paloma Cabral, ha destacado que "en McDonald's nos une un firme compromiso con la Fundación Infantil Ronald McDonald. McHappy Day es una de las iniciativas de impacto positivo más especiales para la compañía".

"Por eso, nos llena de orgullo apoyar la gran labor que realizan con una de nuestras hamburguesas más icónicas. Una vez más, gracias de corazón a todos nuestros clientes, empleados, socios y colaboradores por ser parte de este día tan especial y hacer posible esta acción solidaria", ha indicado.

"UN HOGAR FUERA DEL HOGAR"

Desde su fundación en 1997, la Fundación Infantil Ronald McDonald ha abierto cinco Casas Ronald McDonald en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga y cuatro Salas familiares en el Hospital Universitario La Paz en Madrid, el Hospital Infantil Vall d'Hebron en Barcelona, el Hospital Virgen de la Arrixaca en Murcia y en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

En noviembre de 2025, la Fundación ha firmado sendos convenios para instalar dos salas familiares más, una en el Hospital Son Espases de Mallorca y otra en el HUCA de Oviedo. Estas Casas y Salas son un refugio para los niños que están recibiendo tratamiento y sus familias con el objetivo de "ofrecer apoyo durante los procesos médicos de larga duración".

Estos espacios cuentan con zonas de descanso, cocinas y salas de juego para facilitar el acompañamiento familiar, al mismo tiempo que se transforman en "un hogar fuera del hogar".

La contribución de McDonald's a la Fundación va más allá de la celebración de McHappy Day. La compañía destina a este mismo propósito el 0,1% de las ventas anuales, "respaldando así su imprescindible labor".

A lo largo del año, quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante donativos a favor de la Fundación Ronald McDonald en los restaurantes, a través de los kioscos de pedido y en las urnas del mostrador, o en la página web de la Fundación.