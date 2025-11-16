McIlroy no gana en Dubái pero conquista circuito europeo por séptima ocasión

El norirlandés Rory McIlroy ganó el domingo por séptima vez el DP World Tour, circuito europeo de golf, pese a haber dejado escapar la victoria en el último torneo del año, en Dubái.

En el recorrido del Jumeirah Golf Estates, el inglés Matt Fitzpatrick realizó un birdie en el último hoyo y acabó con una última tarjeta de 66 golpes, con un total de 18 bajo el par. Minutos más tarde, en ese mismo hoyo, McIlroy logró un eagle (dos golpes bajo el par), igualando la lucha por la victoria final.

En un play-off de desempate entre los dos jugadores, Fitzpatrick se impuso desde el primer hoyo.

Con esta séptima victoria en el DP World Tour, la cuarta consecutiva, McIlroy supera a la leyenda española Severiano Ballesteros, y se acerca a solo una victoria de otra leyenda del golf, el escocés Colin Montgomerie.

"Ha sido un año fenomenal", afirmó McIlroy tras su victoria, a la que suma su éxito con el equipo europeo en la pasada Ryder Cup y su quinto título de Grand Slam, en el Masters de Augusta.

str/lp/dam/iga