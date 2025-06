McIlroy queda fuera del Abierto de Canadá, Champ lidera por 2 golpes y Del Solar se rezaga

CALEDON, Canadá (AP) — El flamante campeón del Masters Rory McIlroy quedó fuera del Abierto de Canadá el viernes con su peor ronda en casi un año, mientras que Cameron Champ tomó una ventaja de dos golpes en la cima, de cara al fin de semana en el último evento antes del Abierto de Estados Unidos.

El chileno Cirstóbal del Solar, quien impresionó la víspera con un marcador de 61 que lo dejó copartiendo la punta, se rezagó con un recorrido de 71 impactos. Está en ocho bajo par.

Champ lo aventaja por cuatro golpes.

McIlroy hizo un 78, ocho sobre par, complicándose en el quinto hoyo con un cuádruple bogey. Fue su peor tarjeta desde que también hizo 78 el año pasado en la primera ronda del Abierto Británico.

El norirlandés tuvo un doble bogey en el 11. Totalizó cuatro bogeys y dos birdies.

"Por supuesto que me preocupa", afirmó McIlroy. "No quieres hacer puntuaciones tan altas como la que hice hoy. Aun así, siento que vine aquí obviamente con un nuevo driver pensando que eso iba a ser bueno y resolver algunos de los problemas desde el tee, pero no fue así".

Con nueve sobre par, el dos veces ganador del Abierto de Canadá estaba 21 golpes detrás de Champ en el Campo Norte del TPC Toronto en Osprey Valley, reblandecido por la lluvia.

"Obviamente, yendo a Oakmont la próxima semana, lo que necesitas hacer más que nada allí es acertar en los fairways", comentó McIlroy. "Todavía estoy buscando esa pieza que falta desde el tee".

Champ consiguió cuatro birdies para una ronda de 68 por la mañana, un día después de abrir con un 62. Estaba a 12 bajo par, jugando los primeros 36 hoyos sin un bogey.

"El terreno se ha endurecido un poco, pero es bastante similar a lo de ayer", expresó Champ. "Siento que los fairways se estaban endureciendo un poco. Los greens ligeramente, pero bastante cerca de como estaban ayer".