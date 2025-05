McIlroy y Spieth buscan diferentes Grand Slams en Campeonato de la PGA

Quizá los fanáticos del golf no se reponen todavía de las emociones que deparó el Masters. Y ya está en puerta el próximo gran torneo de gofl, que promete una dosis similar.

La charla sobre la posibilidad de que un golfista completara un Grand Slam se había silenciado prácticamente durante prácticamente un cuarto de siglo desde que Tiger Woods lo logró en un lapso de 35 días, ganando el Abierto de Estados Unidos y el Abierto Británico en las dos últimas etapas por un total de 23 golpes en el año 2000.

Ahora, ése es el tema principal, de cara al Campeonato de la PGA.

Rory McIlroy está jugando el mejor golf de su carrera y todavía emocionado por su victoria en el desempate en el Augusta National. Esa chaqueta verde del Masters que lleva con orgullo le ha dado una nueva libertad ahora que es el sexto jugador que ha completado el Grand Slam en su carrera.

¿Está descartada la posibilidad de conquistar el Grand Slam en un mismo año natural?

El siguiente paso es el Campeonato de la PGA, que comienza el jueves en el Quail Hollow Club en Charlotte, Carolina del Norte, donde McIlroy ha ganado cuatro veces, incluyendo el año pasado. Se trata del mayor número de títulos para él en cualquier campo de golf en Estados Unidos.

"Obviamente me voy a sentir más cómodo y con mucha menos presión, y también estoy regresando a un lugar que amo", dijo McIlroy. "No hay más que vibraciones positivas al entrar allí la próxima semana con lo que sucedió (en el Masters) y... lo bien que he jugado en Quail.

"Probablemente no estaré tan tenso como he estado en los últimos años cuando he participado en campeonatos importantes", expresó. "Probablemente seré un poco mejor para estar cerca de mi familia, y estaré un poco más relajado. Creo que en general será algo bueno".

Tal es la libertad que le da el haber ganado este año en Pebble Beach, el Players Championship y su joya de la corona, el Masters.

Y sus compañeros lo han notado.

"Eso fue realmente bueno para el golf", comentó Xander Schauffele. "Fue bueno para la psique de Rory, tal vez peor para nosotros ahora que se siente libre".

Grandes elogios también vienen de Jordan Spieth, quien podría ser el siguiente en la fila. Este será su noveno Campeonato de la PGA con la oportunidad de conseguir el último título del Grand Slam que le falta en su carrera. A McIlroy le tomó 11 intentos.

"Obviamente fue una semana muy desafiante para él. Ganar un Masters fue más difícil que para nadie tal vez nunca", señaló Spieth. "Quiero decir, estar tan lejos de su último major también, y luego ir y hacerlo fue muy inspirador".

Spieth no ha atraído tanta atención, principalmente porque no ha ganado ningún torneo en tres años mientras lidiaba con una lesión en la muñeca que finalmente llevó a una cirugía el pasado agosto. Pero luego disparó 62 en la ronda final en Dallas, un recordatorio sutil de que no ha desaparecido y todavía tiene capacidad de sobra.

Gary Player completó el Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos de 1965. Jack Nicklaus lo siguió un año después en el Abierto Británico. Pero luego pasaron 34 años hasta que Woods se unió a ellos, y 25 años antes de que McIlroy finalmente lo lograra.

"¿Te imaginas si llegamos al fin de semana y tenemos la posibilidad de que dos jugadores hagan esto en el mismo año después de haber esperado tanto tiempo?", dijo Trevor Immelman, un excampeón del Masters y analista principal de CBS. "¡Dios mío, todos los ojos del mundo que aman el deporte y aman el golf estarán fascinados por eso!".

Tal es el telón de fondo de cara al Campeonato de la PGA, el major que rara vez carece de drama pero que a menudo pasa desapercibido en comparación con los otros tres.

No este año. No con tantos jugadores en la cima de su juego.

Scottie Scheffler mostró su forma de número uno al igualar el récord de la Gira de la PGA para 72 hoyos con 253. Se llegó así una victoria por ocho golpes en la CJ Cup Byron Nelson, su primer triunfo de una temporada que comenzó lentamente debido a una lesión extraña.

Y luego está Bryson DeChambeau. Jugó en el grupo final en cuatro torneos consecutivos antes de que lograra una victoria en el LIV Golf en Corea del Sur.

En tres de los últimos cuatro majors, DeChambeau terminó un impacto detrás en el Campeonato de la PGA, ganó el Abierto de Estados Unidos y estuvo en el último grupo con McIlroy en el Masters.

Entretanto, Justin Thomas, quien ganó el Campeonato de la PGA la última vez que fue en Quail Hollow en 2017, volvió a encarrilarse ganando un desempate en el RBC Heritage. En juego para Thomas está la oportunidad de unirse a Woods como los únicos jugadores en ganar el Campeonato de la PGA dos veces en el mismo campo. Woods ganó en Medinah en 1999 y 2006.

Quail Hollow es un raro campo de major que genera familiaridad, al menos para los jugadores de la Gira de la PGA. Ha estado en el calendario desde 2003, excepto en los años en que ha albergado el Campeonato de la PGA o la Presidents Cup.

Es un gran campo de 7.626 yardas, par 71, aunque los pares cinco son alcanzables y hay un par cuatro en cada nueve donde los jugadores pueden buscar el green de un golpe. El tramo final comienza en el 14, par cuatro alcanzable, con agua en el lado izquierdo, seguido por un par cinco y luego la "Milla Verde" —dos largos pares cuatro con obstáculos de agua y un green en península en el 17, par tres.

"Realmente tienes que estar en juego para tener éxito en esa propiedad", dijo Schauffele, el campeón defensor de la PGA. "Es un lugar difícil para improvisar... si no estás atinando muchos fairways, esetás en el rough y tratas de abrirte camino hasta los hoyos. No sé si lo llamarías un campo de golf de segundo golpe o predominantemente un campo de golf de golpe de salida.

"Pero se siente como si tuvieras que hacer todo realmente bien ahí".

Mientras McIlroy ha ganado cuatro veces en Quail Hollow, Schauffele ha sido subcampeón los últimos dos años. Ganó dos majors el año pasado pero, al igual que Scheffler, tuvo un comienzo lento de temporada debido a una lesión en las costillas que lo mantuvo fuera durante dos meses.

Aún así, no ha habido escasez de poder estelar en las semanas previas al Campeonato de la PGA.

El Masters siempre incluye dramatismo, particularmente este año con ese final de cuento de hadas de McIlroy. El Campeonato de la PGA al menos tiene los ingredientes adecuados.

"Dejaré que los dioses del golf entreguen el libreto", dijo Jim Nantz, el principal cronista de CBS. "Han sido bastante prolíficos hasta ahora con su mejor escritura creativa. Y estoy ansioso por qué van a entregar al mundo".

