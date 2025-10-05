McKinstry impulsa a Tigres en triunfo 3-2 ante Mariners en 11 entradas en la ALDS

SEATTLE (AP) — Zach McKinstry conectó un sencillo que impulsó la carrera del desempate con dos outs en la undécima entrada y los Tigres de Detroit superaron el sábado 3-2 a los Marineros de Seattle en el Juego 2 de su Serie Divisional de la Liga Americana.

Kerry Carpenter conectó un jonrón de dos carreras en la quinta entrada para los Tigres, quienes desperdiciaron una gran ventaja en la División Central de la Liga Americana y casi colapsaron por completo al final antes de colarse en los playoffs.

Después de ganar su Serie de Comodines contra el campeón de división Cleveland en un decisivo Juego 3, pueden tomar una ventaja dominante de 2-0 en este enfrentamiento al mejor de cinco contra el campeón del Oeste de la Liga Americana, Seattle, con el as dominante Tarik Skubal en el montículo el domingo.

En el primer juego de entradas extra de esta postemporada, McKinstry aprovechó el primer lanzamiento que vio del relevista dominicano Carlos Vargas, un sinker de 99,6 mph, y lo conectó por el centro para anotar a Spencer Torkelson desde la segunda base.

Torkelson, quien recibió una base por bolas al inicio de la undécima entrada, avanzó a segunda por un lanzamiento descontrolado de Vargas más temprano en la entrada.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres se fue de 5-1.

Por los Marineros, el cubano mexicano Randy Arozarena anotó una carrera. El dominicano Julio Rodríguez fue el más destacado a la ofensiva con 3 hits, una anotada y dos producidas en cinco turnos al bat.

