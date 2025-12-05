McLaren avisa que podría dar órdenes de equipo en el GP de Abu Dabi

En la lucha por el título mundial de Fórmula 1 que enfrenta a sus pilotos, Lando Norris y Oscar Piastri, contra Max Verstappen en Abu Dabi, McLaren indicó este viernes que podría dar órdenes de equipo si es necesario, algo que siempre se ha negado a hacer hasta ahora.

"Mientras ambos pilotos tengan una oportunidad de ganar el campeonato mundial —lo cual claramente es el caso en este momento—, todo seguirá como de costumbre, ellos son libres de competir", recordó el jefe de McLaren, Zak Brown.

El dúo de McLaren siempre ha tenido permiso para pilotar bajo las "papaya rules" —por el color del equipo—, que animan a los pilotos a luchar en la pista con la única condición de no chocar entre ellos.

"Pero si, a medida que avance la carrera, se hace evidente que ambos no pueden ganar, entonces haremos lo que sea en el mejor interés del equipo para intentar ganar el campeonato de pilotos", continuó Brown ante los periodistas presentes en Abu Dabi.

Y aseguró: "Vamos a actuar con sentido común. No vamos a sacrificar el campeonato de pilotos por un sexto y un séptimo lugar, un tercer y un cuarto lugar, un quinto y un sexto lugar".

Matemáticamente, Norris parte con ventaja: líder con 408 puntos, cuenta con 12 unidades de ventaja sobre el neerlandés de Red Bull Verstappen y 16 sobre su compañero australiano Piastri, mientras que quedan 25 puntos por asignar el domingo en Abu Dabi.

Un podio al final del GP convertiría automáticamente al británico en el campeón mundial de 2025, sin importar el resultado de sus competidores.

Consultado el jueves sobre si podría beneficiarse de una ayuda de su compañero frente a Verstappen, Norris declaró: "No creo que lo pediría, es decisión de Oscar".

A lo que Piastri respondió: "No lo hemos hablado, realmente no tengo una respuesta que dar hasta que sepa qué esperan de mí".

