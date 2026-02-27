McLaren comenzará la nueva temporada de F1 a la defensiva, dice Stella

LONDRES, 26 feb - La escudería McLaren, campeón de la Fórmula Uno, comenzará la temporada la próxima semana "jugando un poco a la defensiva", con Ferrari y Mercedes marcando el ritmo, dijo el jueves el jefe del equipo, Andrea Stella.

McLaren está defendiendo ambos títulos este año después de que el británico Lando Norris puso fin al reinado de cuatro años de Max Verstappen de Red Bull. El equipo con sede en Woking buscará su tercer título de constructores consecutivo.

Stella dijo que McLaren está satisfecho con cómo habían ido las pruebas durante nueve días en Bahréin y Barcelona, con el equipo completando 1.108 vueltas y marcando todos los elementos de su lista de verificación.

"Desde el punto de vista de la fiabilidad, hemos hecho buenos progresos y, sobre todo, hemos conseguido que el coche sea más rápido", dijo en una sesión de preguntas y respuestas proporcionada por el equipo antes del Gran Premio de Australia en Melbourne.

El italiano dijo que tanto Norris como su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, también se sintieron positivos.

"Con todas las incógnitas involucradas (en las pruebas) siento que puedo confirmar lo que dije en Bahréin: los 'sospechosos habituales' -estrictamente en orden alfabético: Ferrari, McLaren, Mercedes y Red Bull- están un paso por delante de la competencia. Dentro de este grupo líder, creemos que Ferrari y Mercedes están un paso por delante, aunque es difícil cuantificar cuán grande es la diferencia", señaló.

"Una vez que las cartas estén sobre la mesa, el desarrollo se convertirá en el mayor reto. Para usar una metáfora futbolística, la primera parte de la temporada nos verán jugando un poco a la defensiva, intentando aprovechar el contraataque", agregó.

Stella dijo que el auto MCL40 sería esencialmente el mismo en Melbourne que en Bahréin, con algunas actualizaciones aerodinámicas menores.

El equipo también seguirá trabajando en reducir el peso del coche.

La Fórmula Uno está entrando en una nueva era en materia de motores y chasis con el mayor cambio reglamentario en décadas y un aumento del elemento eléctrico hasta casi alcanzar la paridad con el motor de combustión.

Algunos temen que la necesidad de gestión de energía y otras funciones nuevas como los modos de impulso y adelantamiento conduzcan a un tipo diferente de carrera que puede no ser tan bien recibido por los fanáticos.

"Quizás nunca hayamos tenido un cambio tan significativo de una sola vez, al menos no en este siglo. Quizás aún queden algunos detalles por pulir para que el espectáculo en la pista esté a la altura de la popularidad que ha alcanzado nuestro deporte, sea fácilmente comprensible para todos los aficionados y siga siendo una competición en la que compitan los coches y los pilotos más rápidos", apuntó Stella. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)