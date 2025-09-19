McLaren correrá igual tras ganar el título por equipos, dice Stella

BAKÚ, 19 sep (Reuters) - McLaren no cambiará su enfoque del campeonato de pilotos de Fórmula Uno una vez que se haya asegurado la corona de constructores por segundo año consecutivo, dijo el jefe del equipo, Andrea Stella.

McLaren puede sellar el título por equipos en Azerbaiyán este fin de semana, a falta de siete carreras para el final, lo que dejará al australiano Oscar Piastri y al británico Lando Norris luchando por el campeonato individual.

Piastri aventaja a Norris en 31 puntos, con Max Verstappen de Red Bull, el actual campeón, a 94 puntos de la cabeza en tercer lugar.

McLaren ganó por última vez un título de pilotos con Lewis Hamilton en 2008.

Preguntado sobre un posible cambio de enfoque una vez que el título de constructores esté en su poder, Stella dijo que la situación seguiría igual.

"El enfoque del título de pilotos no cambiará, no depende del de constructores", dijo el italiano a periodistas en Bakú.

"La forma en que vamos a competir depende de los principios de carrera, del valor que encarnamos como McLaren Racing y también es un reflejo del hecho de que queremos proteger la unidad del equipo", añadió.

CONTROVERSIA

El Gran Premio de Italia, la carrera anterior a Bakú, estuvo marcado por una polémica sobre las órdenes de equipo después de que se pidiera a Piastri que cediera el segundo puesto a Norris tras sus paradas en boxes.

Norris había entrado en boxes más tarde que su compañero de equipo, a pesar de ir por delante en la pista, por razones estratégicas, pero perdió sin tener culpa alguna al sufrir una parada lenta y salir por detrás en tercera posición.

Piastri sugirió inicialmente que una parada lenta formaba parte de la carrera, pero acató la orden y su ventaja se redujo a 34 puntos.

El título de constructores es el campeonato que determina la participación de un equipo en los ingresos y en los premios en metálico, así como las posibles primas a los empleados.

McLaren tiene 337 puntos de ventaja sobre Ferrari y es inconcebible que no revalide su título, probablemente el domingo. (Reporte de Alan Baldwin, edición de Ken Ferris, edición en español de Daniela Desantis)