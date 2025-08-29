McLaren de Norris marca mejor tiempo en primeras prácticas del GP de Países Bajos

ZANDVOORT, Países Bajos, 29 ago (Reuters) - Lando Norris lanzó una advertencia el viernes a su compañero de equipo en McLaren y líder del campeonato del mundo de Fórmula Uno, Oscar Piastri, al encabezar la primera y la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos.

El australiano fue el segundo más rápido en la primera sesión (FP1), pero en la FP2 fue superado por el Aston Martin de Fernando Alonso, con ambos pilotos completando tiempos de vuelta dentro de una décima de segundo de Norris.

El dúo de McLaren está separado en la tabla por sólo nueve puntos en la batalla por el campeonato a falta de 10 carreras.

George Russell marcó el cuarto mejor tiempo para Mercedes, mientras que el favorito local Max Verstappen mejoró un puesto su sexto mejor tiempo logrado en la FP1.

La segunda sesión comenzó en medio de una leve llovizna, pero no lo suficiente como para tener que pasar a los neumáticos de lluvia. No obstante, la sesión tuvo bandera roja cuando Lance Stroll, que fue tercero en la FP1, se salió en la tercera curva y se estrelló contra el muro, dañando gravemente su auto.

Lewis Hamilton, de Ferrari, tuvo problemas en la FP1 cuando estuvo a punto de salirse en la curva dos, pero logró recuperar el control para mantenerse en la pista, aunque tuvo un momento de deja vu en la FP2 con otro trompo de 360 grados. El británico se fue algo largo en la novena curva, haciendo un nuevo trompo, pero sin daños al recuperar el control.

Se recuperó para terminar sexto, mientras que su compañero de equipo Charles Leclerc acabó octavo, una notable mejora después de que los dos Ferrari terminaron 14º y 15º en la FP1, lo que llevó al monegasco a decir que estaban "a kilómetros" del ritmo en la radio del equipo.

Las nubes de lluvia se alejaron del circuito de Zandvoort y una vez que la pista estuvo bañada por el sol, Norris tomó el mando con la vuelta más rápida, de un minuto y 9,890 segundos.

(Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)