Mclaren de piastri es el más rápido en primeros entrenamientos del gp australia; aston martin sufre

Por Ian Ransom

MELBOURNE, 6 mar (Reuters) -

Oscar Piastri deleitó a los aficionados locales al situar a McLaren en lo más alto de la tabla de tiempos en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia ‌de Fórmula Uno el viernes, mientras que ‌el atribulado ⁠Aston Martin logró una pequeña victoria al cuidar ambos autos durante las vueltas.

El héroe local Piastri completó una vuelta al Albert Park en un minuto y 19,729 segundos en una tarde soleada, 0,214 segundos por delante de los pilotos de Mercedes Kimi Antonelli y George Russell. El australiano

fue ​el sexto ⁠más rápido en la ⁠primera sesión de entrenamientos (FP1), tras sufrir problemas de calibración de la unidad de potencia antes de completar una vuelta.

"Hay que familiarizarse con muchas cosas", dijo ​sobre la nueva era de motores de la F1. "Es muy diferente a lo que teníamos el año pasado, pero creo que la FP2 fue una ‌sesión bastante fluida".

Su compañero de equipo en McLaren y actual campeón, Lando Norris, también sufrió problemas de ​fiabilidad, ya que un problema en la transmisión le costó tiempo en ​la FP1. Quedó séptimo en la FP2 después de ser decimonoveno en la primera manga.

Lewis Hamilton, de Ferrari, fue el cuarto más rápido en la FP2, por delante de su compañero de equipo Charles Leclerc, que quedó quinto y lideró la FP1 con un tiempo de 1:20.267.

DRAMA EN EL PIT LANE

Los nuevos motores híbridos, que cuentan con una proporción mucho mayor de energía eléctrica, han supuesto una curva de aprendizaje muy pronunciada para los pilotos, lo que ha aumentado la responsabilidad de gestionar el despliegue y la regeneración de ​la energía.

El auto de seguridad virtual se activó dos veces en la FP1 y los contratiempos continuaron en la FP2, con un drama inmediato en el pit lane.

Russell necesitó una pequeña reparación en la parte delantera de su monoplaza tras ⁠colisionar con el novato de 18 años de Racing Bulls, Arvid Lindblad, al salir del garaje.

"Este tipo acaba de golpear mi alerón delantero", dijo Russell por la radio del equipo. Ambos pilotos tuvieron que comparecer ‌ante los comisarios.

Franco Colapinto, de Alpine, también será investigado por frenar bruscamente en el pit lane, lo que obligó a Hamilton a desviarse. Max Verstappen se quedó parado en la recta del pit lane nada más salir del garaje de Red Bull y, más tarde, derrapó de forma violenta en la grava tras bloquear las ruedas en la curva 10. El tetracampeón mundial y subcampeón del año pasado se perdió casi la mitad de la sesión antes de volver y marcar el sexto mejor tiempo.

Lindblad, el único debutante que comienza la temporada y el piloto británico más joven de la historia de la F1, impresionó con su aplomo. Fue el quinto más rápido en la FP1 y ‌octavo en la FP2, eclipsando a su compañero de equipo Liam Lawson.

La curva tres resultó peligrosa: los favoritos de la pretemporada, Russell, Hamilton y Leclerc, bloquearon allí ⁠y se salieron a la grava.

Con la FP1 de Aston Martin prácticamente arruinada por problemas de fiabilidad, Fernando Alonso y Lance Stroll sumaron 31 vueltas en la ‌FP2, registrando los tiempos 20º y 21º más rápidos.

La vuelta más rápida de Stroll estuvo a seis segundos de la de Piastri, pero ⁠fue una sesión mejor para el equipo después de que Alonso se perdió por completo la FP1 y Stroll ⁠sólo completó tres vueltas.

Ambos pilotos tienen un número limitado de vueltas debido al riesgo de sufrir daños permanentes por las vibraciones del bólido, y el fin de semana de carrera del equipo pende de un hilo debido a fallos en la batería.

El nuevo equipo Cadillac tuvo un comienzo decepcionante en la F1, con el veterano piloto Sergio Pérez en el puesto 20 en la FP1 y perdiéndose la mayor parte de la FP2 por un problema con los sensores. Cuando el mexicano salió al ‌final de la segunda sesión, no pudo completar ninguna vuelta.

Su compañero de equipo, ​el finlandés Valtteri Bottas, también fue lento, cayendo del 17º puesto en la FP1 al 19º en la FP2. Los equipos tienen una última sesión de entrenamientos el sábado antes de que comience la clasificación, entre dudas sobre cómo se comportará el nuevo régimen de motores de la F1 en condiciones de carrera.

Las primeras señales indican que los autos son más lentos, ya que la mejor vuelta de Piastri en la ‌FP2 fue más de tres segundos más lenta que el tiempo correspondiente de Leclerc (1:16.439) en Albert Park el año pasado.

(Editado en español por Carlos Serrano)