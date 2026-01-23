McLaren gana parcialmente juicio contra Palou en Reino Unido por marcha atrás en fichaje

LONDRES, 23 ene (Reuters) - McLaren Racing ganó el viernes parte de su demanda contra el tetracampeón de IndyCar Alex Palou por su fichaje abortado por parte del equipo, ya que el Tribunal Superior de Londres dictaminó que a los vigentes campeones del mundo de Fórmula Uno se les debían unos 10.000.000 de dólares.

McLaren Racing, que dirige al equipo de la F1 y a la escudería Arrow McLaren en la IndyCar estadounidense, demandó a Palou después de que su fichaje fracasara hace tres años.

McLaren se ha convertido en una fuerza dominante en la F1, con Lando Norris ganando el título de pilotos el año pasado y el equipo logrando la corona de constructores. Sin embargo, su equipo de IndyCar es relativamente nuevo y que Palou acordara un trato a finales de 2022 para unirse habría sido un gran logro, según los abogados de McLaren.

Pero Palou, que había firmado un acuerdo con McLaren, finalmente se quedó con Chip Ganassi Racing y ganó tres títulos consecutivos de IndyCar de 2023 a 2025, además de las 500 Millas de Indianápolis de mayo.

Los abogados de McLaren argumentaron en un juicio el año pasado que el equipo se perdió "el éxito en pista que de otro modo habría logrado" con Palou como piloto y reclamaron 19.700.000 de dólares.

Los abogados de Palou afirmaron que el piloto español no debía nada a McLaren y en octubre declaró que creía que el equipo le había engañado sobre sus posibilidades de competir en la F1.

El juez Simon Picken falló a favor de McLaren en relación con su reclamo de que tenía que pagar sumas adicionales a su piloto mexicano Pato O'Ward, que ascendían a algo más de 1.300.000 de dólares, porque tenía "mayor influencia" a la hora de negociar su salario.

McLaren también ganó partes de su caso en relación con el premio en metálico basado en el rendimiento y los pagos de patrocinadores que dijo que habría ganado si Palou hubiera pilotado para McLaren.

En total, McLaren recibió al menos 10.200.000 de dólares, más otros 2 o 2,5 millones en función de las pruebas periciales. El director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, dijo en un comunicado: "Agradecemos al tribunal por reconocer el impacto comercial muy significativo y la interrupción que sufrió nuestro negocio como resultado del incumplimiento del contrato de Alex con el equipo". Palou dijo en un comunicado que la sentencia "demuestra que las demandas contra mí eran completamente exageradas", y añadió: "Estoy decepcionado de que se hayan concedido daños y perjuicios a McLaren. No han sufrido ninguna pérdida por lo que han ganado con el piloto que me sustituyó". (Reporte de Sam Tobin, editado en español por Javier Leira)