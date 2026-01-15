McLaren nombra a Fornaroli y O'Ward como pilotos de reserva para la F1

LONDRES, 15 ene (Reuters) - El campeón de Fórmula Dos Leonardo Fornaroli y el corredor de IndyCar Pato O'Ward serán los pilotos reserva de McLaren esta temporada, anunció el jueves la escudería.

El italiano Fornaroli, de 21 años, se unió a McLaren el mes pasado en un papel de prueba y desarrollo y continuará con esas tareas apoyando al campeón del mundo británico Lando Norris y a su compañero de equipo australiano Oscar Piastri.

El mexicano O'Ward, que seguirá corriendo en la IndyCars estadounidense, también fue piloto reserva la temporada pasada.

El piloto neerlandés Richard Verschoor, tercero en la F2 el año pasado, competirá en las series europeas de Le Mans y hará pruebas para McLaren mientras el equipo se prepara para entrar en la categoría de hipercoches del Campeonato Mundial de Resistencia en 2027.

La temporada de Fórmula 1 comienza en Australia el 8 de marzo.

