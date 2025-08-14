McLaren subastará monoplaza de 2026 antes de que haya salido a la pista

LONDRES, 14 ago (Reuters) - El campeón McLaren anunció el jueves la subasta de uno de sus monoplazas de Fórmula 1 de 2026 antes incluso de que se haya puesto en pista.

El F1, que será conducido por Oscar Piastri o Lando Norris, es uno de los tres futuros chasis que McLaren ofrecerá en la subasta del 5 de diciembre organizada por RM Sotheby's antes del Gran Premio de Abu Dabi.

Los otros dos son un Arrow McLaren Indycar de 2026, que correrá en las 500 Millas de Indianápolis en mayo con el mexicano Pato O'Ward al volante, y el primer World Endurance Hypercar de McLaren de 2027, que competirá en las 24 Horas de Le Mans.

El director general de McLaren, Zak Brown, dijo que la subasta sería la primera vez que un futuro automóvil de F1 se vende antes de ser presentado al público.

El automóvil de 2026, aún sin nombre -probablemente será el MCL40 después del MCL39 de este año-, será el primero del equipo para una nueva era en la F1 con un gran cambio en las regulaciones técnicas y de motores.

El adjudicatario tendrá que esperar a 2028 para recibirlo. Hasta entonces se ofrecerá un automóvil de exhibición de 2025 al comprador, que también tendrá acceso preferente al equipo y a los eventos.

Los demás automóviles se entregarán una vez finalizadas las respectivas series.

McLaren es el único equipo que ha ganado la "Triple Corona" del Gran Premio de Mónaco, las 500 Millas de Indianápolis y Le Mans, e intentará aumentar sus éxitos cuando regrese a las carreras de resistencia en 2027. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Javier Leira)