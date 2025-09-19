McLaughlin-Levrone dice que el doblete 400-vallas es posible, pero ¿se anima a buscarlo?

TOKIO (AP) — Sydney McLaughlin-Levrone ostenta el récord mundial en los 400 metros con vallas y dio un gran paso hacia establecerlo en los 400 metros planos en un campeonato mundial.

¿Consideraría alguna vez competir en ambas pruebas si el calendario lo permitiera?

"Sí, se ha hablado mucho de dobletes", afirmó el viernes, después de recibir la medalla de oro por su carrera de 47,78 segundos en la final de los 400 en el Mundial. "Una cosa es si es posible, otra es si quiero hacerlo".

El calendario de este año en el Mundial de Tokio lo hacía poco realista, pero los organizadores olímpicos tienen fama de acomodar a figuras destacadas en el pasado, como Michael Johnson y Allyson Felix.

McLaughlin-Levrone entrena en Los Ángeles, base de operaciones de su reconocido entrenador Bobby Kersee, quien parecía estar impulsando la idea con miras a los Juegos de Los Ángeles.

"Perdimos la oportunidad aquí", dijo Kersee a The Associated Press, en referencia a Tokio. "En aquel entonces, sabían dónde estaba el talento y qué era lo mejor para los aficionados, para la posibilidad de ver grandeza, y ajustaron el horario a eso".

Si los organizadores de Los Ángeles lo hicieran, se establecería una búsqueda monumental para McLaughlin-Levrone, cuyo récord mundial en vallas es de 50,37 y quien se quedó a escasas 19 centésimas de superar el récord mundial de Marita Koch, corredora de Alemania Oriental. La plusmarca ha perdurado 40 años y es considerado inquebrantable.

El jueves, McLaughlin-Levrone y la dominicana Marileidy Paulino se convirtieron en las primeras mujeres en bajar de los 48 segundos en la carrera desde el récord en 1985, una era de dopaje sistemático por parte de atletas de Alemania Oriental.

"Creo que todo es posible, solo es cuestión de cuáles son mis objetivos, qué estoy planeando hacer", expresó McLaughlin-Levrone. "Quiero ponerme en la mejor posición posible para ser lo mejor que pueda ser. Esos son dos eventos realmente difíciles con campos realmente grandes. No se puede desacreditar a ninguna de esas mujeres. Es un gran desafío".

___

