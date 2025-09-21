McLaughlin-Levrone logra segundo oro en Tokio 2025 gracias al relevo 4x400 m

La estrella Sydney McLaughlin-Levrone termina el Mundial de atletismo de Tokio con un segundo oro, gracias a su victoria con el relevo femenino 4x400 metros estadounidense, este domingo.

McLaughlin-Levrone, la campeona mundial de 400 metros en esta edición, fue la última relevista del 'Team USA' y paró el crono en 3:16.61 (récord del campeonato), para que su país dominara ampliamente a Jamaica (3:19.25, plata) y Países Bajos (3:20.18, bronce).

Las otras integrantes del cuarteto estadounidense fueron Isabelle Whittaker, Lynna Irby-Jackson y Aaliyah Butler.

McLaughlin-Levrone, campeona olímpica y plusmarquista mundial de 400 metros vallas, apostó esta temporada por los 400 metros planos, donde el jueves causó sensación al imponerse con un tiempo de 47.78, quedando a solo 18 centésimas del viejo récord mundial de la alemana Marita Koch, que se mantiene en pie desde 1985.

Fue la segunda marca de la historia en la vuelta de pista, donde ninguna mujer había bajado antes de este Mundial de los 48 segundos desde hacía cuarenta años.

Para McLaughlin-Levrone fue la quinta medalla de oro mundial de su carrera y la tercera que logra con el relevo 4x400 metros, con el que ya se había coronado en los Mundiales de 2019 y 2022.

Estados Unidos no pudo hacer doblete en el 4x400 metros porque en la prueba masculina, disputada poco antes, fue adelantado casi sobre la línea por Botsuana.

