McLaurin se perderá su segundo juego consecutivo con los Commanders por lesión

ASHBURN, Virginia, EE.UU. (AP) — Los Commanders de Washington descartaron al receptor abierto Terry McLaurin para el partido del domingo contra los Chargers de Los Ángeles.

El equipo anunció el jueves que McLaurin, el receptor Noah Brown y el guardia Sam Cosmi no viajarían a Los Ángeles. McLaurin se lesionó el músculo del cuádriceps en la Semana tres contra Las Vegas y no jugó en la derrota del fin de semana pasado en Atlanta.

A pesar de esto, ha sido una semana positiva de preparación para los Commanders, con el regreso del quarterback estrella Jayden Daniels a los entrenamientos el miércoles. Daniels afirmó que planea jugar el domingo.

McLaurin se perdió el campamento de entrenamiento mientras negociaba un nuevo contrato. Tiene diez recepciones para 149 yardas en la temporada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes