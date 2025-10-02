LA NACION

McLaurin se perderá su segundo juego consecutivo con los Commanders por lesión

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
McLaurin se perderá su segundo juego consecutivo con los Commanders por lesión
McLaurin se perderá su segundo juego consecutivo con los Commanders por lesiónNick Wass - FR67404 AP

ASHBURN, Virginia, EE.UU. (AP) — Los Commanders de Washington descartaron al receptor abierto Terry McLaurin para el partido del domingo contra los Chargers de Los Ángeles.

El equipo anunció el jueves que McLaurin, el receptor Noah Brown y el guardia Sam Cosmi no viajarían a Los Ángeles. McLaurin se lesionó el músculo del cuádriceps en la Semana tres contra Las Vegas y no jugó en la derrota del fin de semana pasado en Atlanta.

A pesar de esto, ha sido una semana positiva de preparación para los Commanders, con el regreso del quarterback estrella Jayden Daniels a los entrenamientos el miércoles. Daniels afirmó que planea jugar el domingo.

McLaurin se perdió el campamento de entrenamiento mientras negociaba un nuevo contrato. Tiene diez recepciones para 149 yardas en la temporada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

LA NACION
Más leídas
  1. Lemoine justificó haber dicho que a Espert "lo bancaba un narco" y ahora lo defiende
    1

    Lilia Lemoine justificó haber dicho que a Espert “lo bancaba un narco” y ahora lo defiende

  2. Espert no quiso contestar si Fred Machado le transfirió 200 mil dólares en la campaña de 2019
    2

    Espert no quiso contestar si Fred Machado le transfirió 200 mil dólares: “No le voy a dar el gusto a Grabois”

  3. Bonacci dijo que Espert lo llamó en 2021 para que lo ayudara a justificar aportes recibidos en negro
    3

    Bonacci dijo que Espert lo llamó en 2021 para que lo ayudara a justificar aportes recibidos en negro

  4. ¿Tu teléfono te espía? Esta es la respuesta oficial del jefe de Instagram
    4

    ¿Tu teléfono te escucha? Esta es la respuesta oficial del jefe de Instagram

Cargando banners ...