McLean lanza 8 entradas y Mets blanquean 6-0 a Filis para barrerlos en 3 juegos

NUEVA YORK (AP) — Nolan McLean se convirtió en el único lanzador de los Mets en ganar sus tres primeras aperturas en las Grandes Ligas, al laborar ocho magníficas entradas, y Nueva York blanqueó 6-0 a los Filis de Filadelfia para completar una barrida de tres juegos.

Mark Vientos conectó un jonrón e impulsó tres carreras por los resurgentes Mets, quienes se colocaron a cuatro juegos de Filadelfia, líder de la División Este de la Liga Nacional.

Los Mets mejoraron a 7-2 contra los Filis este año, asegurando la serie de la temporada y un posible criterio de desempate para dirimir los pasajes de playoffs.

Los equipos jugarán una serie de cuatro juegos en Filadelfia del 8 al 11 de septiembre.

Nueva York comenzó la noche con una ventaja de tres juegos y medio sobre Cincinnati por el último comodín de la Liga Nacional.

Los Mets tienen un registro de 8-3 desde que McLean (3-0) debutó el 16 de agosto contra Seattle. El derecho de 24 años permitió cuatro hits y no dio bases por bolas en una labor de 95 lanzamientos, que incluyó seis ponches, para mejorar su efectividad a 0,89.

Retiró a 15 bateadores consecutivos después del sencillo de Alec Bohm en la segunda entrada y enfrentó el mínimo posible hasta el sencillo de Bryce Harper con dos outs en la séptima.

Bohm y Max Kepler abrieron la octava con sencillos, pero McLean preservó la blanqueada al retirar a Nick Castellanos y Bryson Stott con elevados. Indujo a Harrison Bader a batear un rodado hacia el montículo.

McLean golpeó su guante con el puño derecho mientras la multitud de 41.893 fanáticos en el Citi Field rugía.

Brooks Raley lanzó una novena entrada de un hit para cerrar el juego de cinco imparables.

Por los Mets, el boricua Francisco Lindor de 4-2 con una carrera anotada y una producida. Los dominicanos Juan Soto de 4-1 con una remolcada, Starling Marte de 4-0.