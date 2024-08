McMichael, quien padece de ELA, ingresa al Salón de la Fama de la NFL desde su casa

Steve McMichael no pudo asistir a la ceremonia del Salón de la Fama de la NFL, entonces la ceremonia fue hacia él.

Batallando con esclerosis lateral amiotrófica en etapa avanza, el exdefensive tackle All-Pro de 66 años fue el segundo jugador inducido al Salón de la Fama el sábado de entre los siete integrantes de la Clase 2024.

Rodeado de varios de sus excompañeros de los Bears de Chicago y su esposa Misty en su casa en Homer Glen, Illinois, McMichael portó el saco dorado y su busto de bronce fue revelado en vivo en un emotivo tributo.

“Estás en un equipo del que no pueden quitar y del que nunca te van a cortar. Cuando mueras siempre estarás en este equipo. Bienvenido a casa Steve. Estarás en el cielo del fútbol por siempre”, dijo el integrante del Hall of Fame Richard Dent al darle una palmada en la cabeza a McMichael.

Misty McMichael se limpió las lágrimas antes de ayudar a su esposo a voltear la cabeza hacia el busto.

“Este eres tu, amor, por siempre”, dijo.

Jim McMahon, quarterback del equipo campeón del Super Bowl de los Bears de 1985, observó la escena en video en persona desde el estadio Tom Benson en Canton, Ohio. Varios seguidores del equipo derramaron lágrimas al observar a McMichael.

Con el sobrenombre de “Mongo” y conocido por su exuberante personalidad, McMichael fue un temido jugador y uno de los mejores defensivos de la historia. Se convirtió en el cuarto jugador defensivo del equipo 1985 que ingresa al Salón junto a Dent, Mike Singletary y Dan Hampton.

La hermana de McMichael, Kathy, leyó un mensaje que comenzó a trabajar con su hermano antes de que perdiera la habilidad para hablar.

“Quiero agradecerle a los Bears y los aficionados, la mejor ciudad para jugar fútbol”, indicó. “Jugué 15 años en la NFL y amé cada minuto. Jugué con los mejores jugadores y la mejor defensa hasta ahora".

McMichael disputó un récord de franquicia de 191 duelos seguidos entre 1981 y 1993 y es segundo, detrás de Dent, en capturas en la historia de los Bears con 92 1/2. Disputó su última temporada con Green Bay en 1994.

Dwight Freeney, Randy Gradishar, Devin Hester, Andre Johnson, Julius Peppers y Patrick Willis también fueron inducidos y con lo que los miembros del Salón de la Fama llegó a 378.

