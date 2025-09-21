McNulty gana la Vuelta a Luxemburgo, el UAE bate récord de triunfos

El estadounidense Brandon McNulty aportó a su equipo UAE la 86ª victoria de la temporada, un récord, al imponerse en la Vuelta a Luxemburgo, cuya última etapa fue ganada este domingo por el francés Romain Grégoire.

Siete días antes, McNulty había permitido a la formación de los Emiratos igualar el récord del número de victorias de un mismo equipo en una temporada, que desde 2009 ostentaba el HTC-Columbia, al imponerse en el GP de Montreal, donde su líder Tadej Pogacar le cedió la victoria.

Este domingo el estadounidense de 27 años terminó haciendo historia para su equipo al conseguir su vigésima victoria profesional con la clasificación general de la Vuelta a Luxemburgo, por delante del danés Mattias Skjelmose, que finalizó a 47 segundos, y del ecuatoriano Richard Carapaz, a 1 minuto y 4 segundos.

La última etapa fue ganada por Romain Grégoire, quien venció en el esprint al irlandés Ben Healy, con quien se había escapado.

jk/bm/pm/mab