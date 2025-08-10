McNulty se impone en la crono y se lleva la Vuelta a Polonia

El ciclista estadounidense Brandon McNulty (UAE) se llevó la victoria final en la Vuelta a Polonia tras imponerse este domingo en la última etapa, una contrarreloj individual de 12,5 km alrededor de la mina de sal de Wieliczka (sudeste).

Gran especialista en esta disciplina, recuperó fácilmente los 10 segundos de desventaja que tenía con respecto al monegasco Victor Langellotti, líder antes de la crono, y que sólo pudo ser 21º en la etapa para finalizar 51 en la general.

En la clasificación de la prueba, McNulty estuvo acompañado en el podio por los italianos Antonio Tiberi y Matteo Sobrero, aunque fue otro italiano el segundo en la etapa, Lorenzo Milesi.

McNulty, que acabó en la novena posición en el último Giro de Italia, sucede en el palmarés de esta carrera al danés Jonas Vingegaard.

Clasificación de la última etapa:

1. Brandon McNulty (USA/UAD) los 12,5 km en 14:31.

(media: 53,6 km/h)

2. Lorenzo Milesi (ITA/MOV) a 12 segundos.

3. Matteo Sobrero (ITA/RBH) 15.

4. Antonio Tiberi (ITA/TBV) 16.

5. Ben Turner (GBR/IGD) 19.

6. Stefan Küng (SUI/GFC) 20.

7. Huub Artz (NED/IWA) 23.

8. Jan Christen (SUI/UAD) 25.

9. Marco Frigo (ITA/IPT) 26.

10. Alberto Bettiol (ITA/AST) 26.

Clasificación general individual final:

1. Brandon McNulty (USA/UAD) 25 h 10:57.

2. Antonio Tiberi (ITA/TBV) a 29.

3. Matteo Sobrero (ITA/RBH) 37.

4. Jan Christen (SUI/UAD) 39.

5. Victor Langelotti (MON/IGD) 39.

6. Alberto Bettiol (ITA/AST) 47.

7. Marco Frigo (ITA/IPT) 48.

8. Rafal Majka (POL/UAD) 59.

9. Pello Bilbao (ESP/TBV) 1:02.

10. Filippo Zana (ITA/JAY) 1:09.