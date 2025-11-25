McTominay lidera a un Nápoles que dedica su triunfo a Maradona

En el quinto aniversario de la muerte del icono Diego Maradona y en el estadio que lleva su nombre, el Nápoles venció 2-0 al Qarabag este martes en la quinta jornada de la Liga de Campeones con un gol del escocés Scott McTominay.

El campeón italiano necesitó una buena hora para imponerse a su rival y firmar su segunda victoria de la temporada en la Liga de Campeones.

Después de casi dos meses de espera, el Napoli volvió a la victoria en la escena europea gracias a McTominay (65') y a un gol en propia puerta de Marko Jankovic (72').

Desde su victoria el pasado 1 de octubre contra el Sporting de Portugal (2-1), el campeón de Italia había caído muy bajo en la Champions League con su derrota contra el PSV en Eindhoven (6-2) y un empate insípido en casa contra el Eintracht Fráncfort (0-0).

Al mismo tiempo, el equipo de Antonio Conte también perdía terreno en el campeonato y pasaba del primer al cuarto lugar de la Serie A tras su empate, en casa contra el Como (0-0), y su derrota en Bolonia (2-0).

Pero el parón internacional, aunque agitado en la bahía de Nápoles con insistentes rumores de la salida de Conte, hizo bien al equipo.

Vencedor ante el Atalanta el sábado en el campeonato (3-1), los napolitanos confirmaron su recuperación en Europa.

En el aniversario de la muerte de Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020, no todo fue perfecto para el Napoli, pero dedicó una necesaria victoria al gran ídolo del club.

