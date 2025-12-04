"Me cambió la vida": expresidente hondureño agradece a Trump por indulto

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández agradeció este miércoles a Donald Trump por haberle perdonado una condena de 45 años de cárcel por narcotráfico y dijo que el mandatario estadounidense le "cambió la vida".

Trump indultó al político como parte de su intervención en las elecciones presidenciales hondureñas del domingo pasado, en las que apoya al derechista Nasry Asfura, abanderado del Partido Nacional, con el que Hernández gobernó entre 2014 y 2022.

"Usted analizó los hechos, reconoció la injusticia y actuó con convicción. Me cambió la vida, señor, y nunca lo olvidaré", escribió Hernández desde Estados Unidos en su reaparición en las redes sociales tras salir de una prisión estadounidense el pasado lunes.

bur-axm/atm