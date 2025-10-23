LA NACION

"Me defenderé judicialmente" en EE.UU., dice Petro luego de que Trump lo llamara "maleante"

Los mandatarios Donald Trump y Gustavo Petro se enfrascaron el miércoles en una guerra de palabras

Los mandatarios Donald Trump y Gustavo Petro se enfrascaron el miércoles en una guerra de palabras luego de que el presidente estadounidense llamó a su homólogo "maleante" y el colombiano anunció acciones legales.

Colombia y Estados Unidos viven la peor crisis en décadas pese a haber sido aliados históricos en la lucha contra el narcotráfico y socios comerciales.

Desde la Casa Blanca, Trump calificó a Petro de "mal tipo" y anunció: "A partir de hoy hemos interrumpido todos los pagos a Colombia".

"Mejor que se cuide, porque tomaremos acciones muy serias contra él y su país", agregó Trump.

El mandatario de Colombia respondió en redes sociales y dijo que se "defenderá judicialmente" en Estados Unidos.

"De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense", escribió Petro en X.

Una acción legal del líder colombiano enfrentaría desafíos en los estrados estadounidenses. Trump tiene inmunidad presidencial y la primera enmienda garantiza la libertad de expresión, lo que dificultaría una demanda por difamación o calumnia.

Trump ha llamado "líder de narcotráfico" a Petro, quitó la certificación a Colombia como aliado antidrogas y le retiró la visa estadounidense al presidente colombiano.

