"Me duele el alma": Brahim Díaz se disculpa por penal fallado para Marruecos en final de Copa África

19 ene (Reuters) - El marroquí Brahim Díaz se disculpó por el penal fallado que costó a ⁠su país el ⁠título de la Copa África el domingo, afirmando que le "duele el alma" y asumiendo la responsabilidad de la derrota 1-0 ⁠ante Senegal ‌en ​el partido decisivo disputado en Rabat.

Marruecos dispuso de un penal en ​el minuto 98, después de que el defensa El Hadji Malick ‌Diouf tirara al suelo a Díaz.

Esto ‌sucedió cinco minutos después ​de que se anulara un gol en el otro extremo del campo, y la decisión, tomada tras una revisión del VAR, provocó que algunos jugadores senegaleses abandonaran el terreno de juego en señal de protesta, animados por su seleccionador, Pape Bouna Thiaw.

Pasaron más de 14 minutos hasta que se restableció la calma y ⁠se reanudó el juego, para que Díaz intentara inexplicablemente picar débilmente el penal que

el ​guardameta Edouard Mendy

atajó sin problemas.

Fue una de las últimas acciones antes de que el partido se fuera a la prórroga y Senegal triunfara gracias al soberbio gol de la victoria de Pape Gueye.

"Me duele el alma. Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo ⁠de todo corazón",

declaró Díaz vía X.

“Me costará recuperarme, porque esta herida ​no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo", relató.

Díaz, de ‍26 años, juega en el Real Madrid tras haber nacido en Málaga y también fue internacional con España antes de cambiar su lealtad a Marruecos en 2024.

Fue el máximo goleador de la Copa África, tras marcar un gol en cada ​uno de los cinco primeros partidos de Marruecos en el torneo.

La espera de 50 años de Marruecos por el título continental continuará al menos hasta el torneo de ‍2027. (Reporte de Nick Said; Editado en español por Javier Leira)