"Me encantaría haber estado en París", admite 'Chuso' García Bragado

Los Juegos Olímpicos de París son los primeros que Jesús Ángel García Bragado, figura histórica de la marcha, ve por televisión desde Seúl-1988. En una entrevista con la AFP admite que le hubiera "encantado haber estado" en la capital francesa, como atleta o en otro rol dentro del equipo español.

García Bragado, que tiene ahora 54 años, tiene el honor de haberse retirado en los Juegos de Tokio-2020 después de haber batido el récord de participaciones olímpicas en el atletismo con ocho ediciones, superando entonces las siete de la jamaicano-eslovena Merlene Ottey.

Su retirada llegó antes de que su prueba, los 50 kilómetros, fueran suprimidos del programa de las grandes competiciones del atletismo y de que para estos Juegos Olímpicos se decidiera ocupar su lugar con un maratón mixto por equipos, que tendrá lugar el miércoles en los alrededores de la Torre Eiffel.

Pregunta: ¿Le hubiera gustado participar en un relevo mixto por equipos como el que ahora se ha incluido en el programa de los Juegos Olímpicos?

Respuesta: "Yo siempre he sido especialista en los 50 kilómetros marcha. Ciertamente, no me he encontrado en la tesitura de mis compañeros, pero como ha sucedido con Miguel Ángel López [campeón del mundo de 20 km en 2015], que ha tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias viniendo de otras distancias, habría intentado adaptarme a los cambios que se han producido en las distancias de competición. Yo crecí conociendo los 20 y los 50 kilómetros en la marcha, pero el movimiento olímpico ha ido incorporando deportes nuevos, con nuevos formatos como son los relevos mixtos, que se dan también en otros deportes. Ha sido una alternativa aceptada por el COI [Comité Olímpico Internacional] ante la desaparición de los 50 kilómetros".

P: Después de la disputa la pasada semana de las pruebas individuales de los 20 kilómetros marcha, ¿le sorprendió el éxito del ecuatoriano Daniel Pintado?

R: "Ecuador es un país con grandes marchadores y marchadoras desde que Jefferson Pérez ganara el oro olímpico en Atlanta en 1996. Tuvieron una mala racha con las descalificaciones en el campeonato del mundo por equipos de marcha en Antalya, en Turquía, pero han solventado esos problemas como se ha podido ver. Daniel Pintado ya había luchado el oro con [el español] Álvaro Martín el año pasado en el Mundial de Budapest [donde Martín fue oro y Pintado plata en 35 km], así que ya era uno de los candidatos para París".

P: En las pruebas individuales de la marcha de París-2024, España obtuvo plata con María Pérez y bronce con Álvaro Martín, ¿es un buen balance después de que ambos fueran bicampeones mundiales el año pasado?

R: "Viniendo de haber conseguido los cuatro oros en Budapest-2023 [dos para cada uno, en 20 y 35 km], puede parecer poco, pero hay que tener en cuenta que en los Juegos Olímpicos de Tokio [en 2021] no se consiguieron medallas, se estuvo cerca, así que ahora obtener dos ese día fue una recompensa al trabajo que ya se venía haciendo desde hace años".

P: Para usted son sus primeros Juegos Olímpicos sin competir desde 1988, después de haber estado como atleta en todos los anteriores desde Barcelona-1992, ¿cómo de extraño le resulta ver las pruebas por televisión?

R: "He sido muy afortunado pudiendo competir hasta pasados los 50 años en unos Juegos Olímpicos. Además, en Tokio se celebró la última competición de 50 kilómetros marcha, donde pude estar para poner punto y final a mi carrera deportiva. Como las pruebas de marcha que se celebran en París son distintas a las que yo competía, no siento tanta añoranza, pero no niego que me encantaría haber estado en París formando parte del equipo, aunque fuese en otro rol distinto al de atleta".

P: Dentro de los logros de su carrera, ¿qué lugar ocupa el récord de ocho participaciones olímpicas en el atletismo al que llegó en Tokio-2020?

R: "Posiblemente sea uno de los logros por lo que me siento más reconocido en lo que ha sido mi trayectoria deportiva, a pesar que no pude conseguir medallas olímpicas. Lo tuve cerca en los Juegos Olímpicos de Atenas [en 2004, donde fue quinto] y en los de Pekín [en 2008, donde fue cuarto], pero no pudo ser. De cualquier manera me siento un privilegiado habiendo podido competir durante tantos años y retirarme donde lo había decidido".

Dr/mcd

AFP