"Me gusta el lío": Coudet asume como técnico de River Plate tras la salida de Gallardo

BUENOS AIRES (AP) — Relevar a Marcelo Gallardo, el técnico más ganador en la historia de River Plate no intimida a Eduardo Coudet.

Después de rescindir contrato con el Alavés de España, Coudet llegó a Argentina en la madrugada del miércoles, firmó su contrato —que lo vinculará con el club hasta diciembre de 2027— y fue presentado como entrenador en el estadio Monumental. Tenía previsto dirigir su primer entrenamiento por la tarde.

“Me gusta el lío, por eso estoy acá”, manifestó Coudet, cuya misión inmediata será reanimar el ánimo y nivel de juego de un club que no ha ganado un título desde marzo de 2024 y que no pudo clasificarse a la Copa Libertadores 2026.

Una racha de 12 derrotas en los últimos 20 partidos del campeonato local, igualando la peor marca en la historia de River, precipitó la renuncia de Gallardo a fines del mes pasado.

“Muy contento de que se haya dado esta situación. Empezar a trabajar. Estoy sin dormir desde ayer”, señaló Coudet en su presentación. “Estoy con mucha ilusión. Ahora empieza lo lindo”.

“Trataremos de arrancar este período de la mejor manera y de contagiarnos”, añadió.

El contacto con Gallardo

Coudet reemplaza a Gallardo, el estratega con el que River conquistó 14 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores en 2015 y 2018, ésta última con victoria ante el clásico rival Boca Juniors en la final disputada en Madrid. Pero el segundo ciclo de Gallardo, entre agosto de 2024 y febrero de 2025, no pudo repetir los éxitos.

El nuevo técnico contó que, al aceptar el cargo, habló con su predecesor y reconoció que asumir tras su salida “no es una situación fácil”.

“Trataremos de ser un equipo protagonista, como lo pide la historia de este club, como intento hacer siempre, más allá de las herramientas o del club donde esté trabajando", dijo Coudet.

Como mediocampista, Coudet jugó en River entre 1999 y 2004. Vuelve a su país natal tras más de una década dirigiendo a clubes de España, Brasil y México.

El presidente de River, Stefano Di Carlo, indicó que la dirigencia confía en que su llegada marque el inicio de una nueva etapa exitosa.

“Hay un consenso generalizado entre todos los que hacemos el club en que es el mejor para este momento de River. Queremos decirle al hincha, al que llena la cancha hace 100 partidos consecutivos, que acompañe esta nueva etapa con entusiasmo, porque cuando estuvimos unidos, River volvió a ser River”, afirmó Di Carlo.

El debut de Coudet como entrenador será el jueves de la próxima semana como visitante frente a Huracán. Tres días después, dirigirá su primer partido en el Monumental ante Sarmiento de Junín.

El recorrido de Coudet antes de llegar a River

Coudet dirigió su último partido con Alavés el viernes pasado, una derrota 2-0 ante Levante. En su despedida del club español, el entrenador escribió: “He respetado y trabajado al 100% de mi capacidad y hoy toca tomar una decisión que siento que es una gran oportunidad”.

Inició su carrera como entrenador en 2015 en Rosario Central, club en el que también había jugado como futbolista, para reemplazar a Miguel Ángel Russo. Bajo su conducción, el equipo alcanzó la final de la Copa Argentina y los cuartos de final de la Libertadores 2016.

Luego tuvo su primera experiencia internacional en el Tijuana de México, donde estuvo menos de un año antes de regresar a Argentina para asumir como entrenador de Racing Club.

Durante sus dos temporadas en la Academia, Coudet obtuvo los primeros títulos de su carrera como técnico: la Superliga 2018-19 y el Trofeo de Campeones 2019.

Tras su paso por Racing, volvió al exterior para dirigir al Inter de Porto Alegre, donde permaneció menos de un año. Posteriormente condujo al Celta de Vigo durante dos temporadas, en España, aunque sin lograr clasificaciones para competiciones europeas.

A fines de 2022 regresó a Brasil para dirigir al Atlético Mineiro, con el que conquistó el estatal de 2023. Sin embargo, en junio de ese mismo año renunció debido a diferencias con el plantel.

Volvió al Inter de Porto Alegre, donde tuvo una destacada campaña, eliminando en los octavos de final de la Libertadores a un River dirigido por Martín Demichelis. Llevó al equipo hasta las semifinales.

Asumió en Alavés a fines de 2024 y salvó al equipo del descenso.

