"Me ha tratado a mí de la peor manera", dice expresidente Uribe a jueza que lo sentenció

El expresidente colombiano Álvaro Uribe arremetió este viernes contra la jueza que lo sentenció a 12 años de cárcel por soborno y fraude procesal, en respuesta a una queja de la magistrada por filtrar la decisión antes de su lectura oficial.

Al comienzo de la audiencia la jueza Sandra Heredia protestó por la filtración a medios de la sentencia oficial prevista para darse a conocer a las 19:00 GMT y aseguró que uno de los hijos del mandatario también contribuyó a la filtración.

"Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia", dijo el mandatario al cortar la interveción de la magistrada. "¿Se puede callar, señor Uribe?", respondió ella.