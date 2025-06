"Me hubiera encantado competir en el pelotón actual", admite Eddy Merckx

El legendario Eddy Merckx sigue de cerca el ciclismo y admitió que le hubiera gustado "competir en el pelotón actual", según dijo en una entrevista este jueves con la AFP, a unos días de su 80 cumpleaños, que será el martes.

"¡Claro que me hubiera encantado enfrentarme a los corredores del pelotón de ahora! ¿Quién no soñaría con correr en el pelotón actual?", se pregunta, admitiendo que especialmente le hubiera gustado medir fuerzas con Tadej Pogacar.

El hombre de las 525 victorias, un mito del ciclismo que fue recibido este jueves por el rey Felipe de su país, está muy informado de lo que ocurre en su deporte: "Veo ahora el Dauphiné cada día, es una carrera muy bonita".

- Disfrutando con Evenepoel -

El miércoles disfrutó por ejemplo de la victoria de su compatriota Remco Evenepoel en la contrarreloj del Dauphiné, que le sirvió para colocarse líder de la general de esa competición, considerada el ensayo general antes de cada Tour de Francia.

"Remco Evenepoel dio un gran golpe. Superar a Jonas Vingegaard en 20 segundos y a Tadej Pogacar en más todavía (48 segundos) es algo enorme. Quizás Remco tenía un gran día y Tadej uno peor. Pero una diferencia así me sorprendió", valoró.

¿Esa muestra de fortaleza convierte a Evenepoel en favorito para el Tour de Francia? Merckx, cinco veces ganador de la 'Grande Boucle', frena ahí la euforia.

"La montaña es algo diferente a una contrarreloj. Aunque Remco dice que ha perdido peso, esperaré para ver de qué es capaz de aquí a la meta del domingo. Pase lo que pase, este Dauphiné habrá sido muy instructivo", insiste.

Eddy Merckx destacó también la actitud de Evenepoel después de su victoria del miércoles en el que fue el triunfo número 1000 de la formación Quick Step.

"Dedicándosela a Patrick Lefevere (fundador y patrón de ese equipo belga hasta la pasada temporada), Remco tuvo un gesto muy bonito. Es un buen reconocimiento a lo que Patrick ha hecho", destacó.

- "Difícil comparar" -

Respecto a Tadej Pogacar, al que muchos consideran a menudo como su heredero hasta el punto de apodarle 'El Pequeño Caníbal', Merckx relativiza las posibles comparaciones.

"Es difícil comparar dos épocas diferentes", afirma el belga, cuya carrera se extendió de 1965 a 1978.

"Creo que en mi época había incluso más competencia. Hoy, en las clásicas, Pogacar tiene sobre todo que desconfiar de (Mathieu) Van der Poel, de (Wout) Van Aert. En las grandes rondas tiene otros adversarios", señaló.

- Ir más despacio -

Sobre la seguridad en el pelotón actual, Merckx considera que ahora "se va rápido" y que se "asumen grandes riesgos en los descensos".

Por ello no se cerraría a tomar medidas para reducir la velocidad, aunque el presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), David Lappartient, es en principio reacio a ello.

"Los más fuertes se mantendrán. En la Fórmula 1 existen reglas para limitar el rendimiento de los coches.

¿Por qué no hacer lo mismo en el ciclismo?", se preguntó. Pero en su opinión la velocidad no es la única causa de las caídas. "Constato que los corredores corren cada vez menos en competición para dar prioridad a largas concentraciones de preparación. Pierden sus referencias cuando van a las carreras y rinden menos bien en el pelotón", estima. En lo personal, Merckx confía en "volver a subir pronto a la bicicleta", unos meses después de haber sufrido una caída en enero que le obligó a pasar por quirófano en la cadera, en enero y luego en marzo. Respecto a su 80 cumpleaños, que será el martes próximo, señaló que piensa festejarlo "con tranquilidad y en familia". "No haré nada especial", concluyó. bnl/jca/dr/ma