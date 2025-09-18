"Me lo tomo día a día": Bjorn Borg dice que lucha contra el cáncer

18 sep (Reuters) - Bjorn Borg, el ícono del tenis sueco, dijo que le han diagnosticado una forma agresiva de cáncer de próstata y que va a luchar contra la enfermedad "como si fuera una final de Wimbledon".

El 11 veces campeón de torneos del Grand Slam reveló su diagnóstico en su autobiografía "Heartbeats: A Memoir", coescrita con su esposa Patricia, diciendo que fue operado en 2024 y que ahora la enfermedad está en remisión.

Borg ganó cinco títulos consecutivos de Wimbledon entre 1976 y 1980, así como seis coronas del Abierto de Francia, pero sorprendió al mundo del deporte al retirarse a los 26 años.

"Hablé con el médico y me dijo que esto es muy, muy malo", dijo Borg a la BBC.

"Me dijo que tengo estas células cancerosas durmientes, que va a ser una lucha en el futuro. Cada seis meses me hago pruebas. Me hice la última prueba hace dos semanas. Es algo con lo que tengo que vivir".

Borg dijo que los médicos descubrieron el cáncer en 2023 a pesar de años de revisiones periódicas.

"La cosa es que no sientes nada. Te sientes bien, y luego simplemente ha pasado", dijo el sueco, que mantuvo la primera posición del ranking mundial durante 109 semanas. "Espero estar bien. Me lo tomo día a día, año a año, espero".

Durante sus mejores años, Borg compartió una intensa rivalidad con John McEnroe y su batalla en la final de Wimbledon de 1980 está considerada como uno de los mejores partidos de tenis de la historia. El estadounidense se impuso en el desempate del cuarto set por 18-16 antes de que Borg se adjudicara la épica victoria a cinco sets.

"Ahora tengo un nuevo oponente en el cáncer, uno que no puedo controlar", escribió Borg en su libro.

"Pero voy a vencerlo. No voy a rendirme. Lucho como si cada día fuera una final de Wimbledon. Y esas suelen salir bastante bien, ¿no?" (Reporte de Tommy Lund y Rohith Nair; Editado en español por Javier Leira)