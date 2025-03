"Me parece mal dudar de Iñigo" Martínez, le defiende su compañero Unai Simón

El portero de la selección española y del Athletic Club de Bilbao, Unai Simón, defendió a su excompañero, Iñigo Martínez, en la actualidad en el Barcelona, por su baja a última hora por molestias en su rodilla derecha antes del duelo contra Países Bajos en cuartos de Liga de Naciones.

"He leído lo de Iñigo, que se ha borrado de la convocatoria. Me parece mal dudar de Iñigo, si el club ha sacado un parte médico diciendo que está lesionado me parece una falta de respeto no creerlo", afirmó Simón en rueda de prensa antes de viajar a Róterdam.

"Estoy seguro de que Iñigo tenía muchas ganas de venir. Me parece una falta de respeto para un compañero que he tenido en el club y en la selección y no lo merece", añadió.

Medios españoles apuntaron en las últimas horas a que su ausencia se debe a motivos ajenos a los deportivos, poniendo en duda que realmente sufra una lesión, ya que pasó por una revisión en Madrid.

En cuanto al rol de Simón, después de perderse las últimas convocatorias por lesión, el que fuera guardameta titular en la Eurocopa ganada por la Roja señaló que todavía no lo ha comentado con el seleccionador Luis de la Fuente.

"No hemos hablado sobre si soy titular o no, ya veremos este jueves. Tampoco me quita el sueño", dijo.

Sobre su estado físico, tras ser operado de la muñeca el pasado verano, el arquero subrayó que se encuentra mucho mejor que al final de la pasada temporada.

"Me quitaron las agujas de la operación hace 4-5 meses, es un plazo muy corto. Tengo algún episodio de dolor, pero no tengo problemas para competir. Está bien que los jugadores que tienen ciertas molestias vengan a la selección para ver qué se puede tratar porque igual es algo leve y puedes jugar el segundo partido", aseveró.

También recordó la importancia de la Liga de Naciones, ganada también por España en su última edición: "Cuando se instauró esta competición pensábamos quizás que no tenía tanta importancia, pero se fue viendo que la competitividad es máxima. No sé si al nivel de una Eurocopa, pero no dejas de jugar ante selecciones muy grandes".

La Roja se medirá a Países Bajos el jueves en el Feyenoord Stadium de Róterdam y el domingo en Mestalla (Valencia).

rsc/mcd