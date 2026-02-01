"Me quedé sin energía", revela Djokovic tras perder contra Alcaraz

Tras perder en cuatro sets la final del Abierto de Australia contra el español Carlos Alcaraz, el serbio Novak Djokovic reveló en conferencia de prensa que sufrió un problema físico, aunque sin más precisiones: "me quedé sin energía en dos juegos".

Djokovic, que a sus casi 39 años buscaba su 25º título del Grand Slam, con lo que se hubiese convertido en el tenista de la historia con más "grandes", jugó un primer set prodigioso, pero a partir de perder el servicio en el tercer juego de la segunda manga, fue superado físicamente por Alcaraz (16 años más joven), que acabó venciendo por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5.

"El primer set es uno de los mejores que he jugado en años. Sabía que él iba a modificar su juego y elevar su nivel. Sabía lo que tenía que hacer, pero pasó algo y perdí toda mi energía en dos juegos", declaró.

"Sentí que volvía a mediados del cuarto set. No estuve lejos, pero estaba escrito que no se daría. No me gusta hablar de mis dificultades físicas porque van a decir que busco excusas", añadió.

Djokovic calificó de positivo su torneo: "Es fantástico haber podido vencer a Jannik (Sinner en semifinales) en cinco sets y haber encadenado una linda batalla con Carlos (Alcaraz en la final) en cuatro sets apretados. Sabía que para ganar el título probablemente tendría que vencer a los dos. He vencido a uno, estuvo muy bien, y es un paso más de lo que hice el año pasado en Grand Slams. Así que es alentador, pero para mí no es suficiente".

"Voy a seguir entrenando y veremos si tengo una nueva oportunidad. Si miramos lo que ha pasado estas dos últimas semanas, es un enorme logro para mí haber llegado a la final y haber estado a dos sets de ganar el torneo", insistió.

Sobre su futuro y la posibilidad de alcanzar el ansiado 25º Grand Slam, Djokovic se limitó a decir: "voy a seguir trabajando y veremos si tengo otra oportunidad".