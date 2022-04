"me quedo": abrumadora mayoría avala que presidente de méxico siga en el poder

(Actualiza con citas presidente López Obrador)

Por Diego Oré

Ciudad de méxico, 10 abr (reuters) - más del 90% de los mexicanos que acudieron el domingo a las urnas ratificaron al presidente andrés manuel lópez obrador para continuar su mandato hasta fines de 2024, en un inédito referéndum convocado por el propio gobernante pero que despertó poco entusiasmo, según resultados oficiales preliminares.

El conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) mostró que entre el 90.3% y el 91.9% de los votantes respaldó al mandatario, conocido por su acrónimo AMLO, mientras que entre el 6.4% y el 7.8% pidió que su mandato fuera revocado.

Sin embargo, apenas entre el 17% y el 18.2% de los cerca de 93 millones de acreditados para votar habría acudido a las urnas, muy lejos del 40% necesario para que la consulta sea vinculante.

La oposición calificó el referéndum, el primero de su tipo en la historia de México, como un "fracaso" y aseguró que se gastó innecesariamente una gran cantidad de recursos que pudieron disponerse para atender otras urgencias en el país.

El mandatario izquierdista, quien anuló su boleta escribiendo "¡Viva Zapata!" -en referencia al líder de la Revolución Mexicana Emiliano Zapata- impulsó la consulta tras conseguir, en 2019, que se incluyera en la Constitución como un antídoto contra lo que llamó "malos gobiernos".

"No olvidemos que el pueblo es el soberano, no tenemos un rey en México, no hay una oligarquía, es una democracia y es el pueblo el que manda y es el pueblo el que decide", aseguró AMLO la noche del domingo en un mensaje grabado de 14 minutos.

"Me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país", agregó.

Desde que el mandatario asumió el poder a fines de 2018, la violencia del crimen organizado no ha dado tregua, la pobreza ha crecido, la inflación ha tocado máximos de dos décadas y la economía ha ralentizado su crecimiento, agravada por la pandemia del coronavirus.

No obstante, la popularidad del gobernante se ha mantenido en alrededor del 60%, según varios sondeos, azuzada por el debilitamiento y división que enfrenta la oposición.

"Quiero que el señor presidente siga" sostuvo Guillermina Gómez, un ama de casa de 60 años, luego de emitir su voto en el central estado Tlaxcala, el más pequeño del país.

Gómez confesó que los programas de asistencia social implementados por AMLO habían permitido que sus nietos se matricularan en la escuela secundaria, algo que había sido imposible para sus propios hijos debido a sus escasos ingresos.

"Gracias a él hemos tenido beneficios que nadie nos había dado", agregó.

"ejercicio de vanidad"

Los aliados de López Obrador culparon de la baja participación al INE por haber decidido que la consulta se desarrollara el domingo antes del feriado de Semana Santa y la instalación de casi un tercio menos de casillas electorales en comparación con las elecciones presidenciales de 2018.

Para la oposición, sin embargo, el revocatorio no fue más que un mero ejercicio de vanidad del presidente.

"Es lamentable que esté pasando esto en México con todo el gasto que supone hacer un ejercicio sólo para alimentar la vanidad y para servir como una estrategia electoral del presidente", opinó el líder del opositor Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Senadores, Julen Rementería.

"Este referéndum no tiene nada que ver con un ejercicio de democracia participativa", agregó antes de asegurar que el mandatario busca "mantenerse en campaña" para que su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pueda lograr un buen desempeño en los comicios de junio en seis estados del país.

Desde que asumió como mandatario, López Obrador ha usado referendos para consultar a la ciudadanía sobre temas controvertidos, como la construcción de un nuevo aeropuerto o el enjuiciamiento a sus predecesores, un ejercicio que sólo logró atraer al 7% del padrón electoral. (Reporte de Diego Oré; Reporte adicional de Lizbeth Díaz en Tlaxcala y Dave Graham en Ciudad de México; Editado por Ana Isabel Martínez)