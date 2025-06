"Me roban mi historia": rey emérito Juan Carlos publicará sus memorias

MADRID, 30 jun (Reuters) - El rey emérito Juan Carlos publicará sus memorias a finales de este año, en una iniciativa sin precedentes por parte de un monarca español, dijo el lunes la editorial Planeta.

Venerado en su día por su papel en la transición de España a la democracia, Juan Carlos se vio obligado a abdicar en 2014 tras una serie de escándalos que incluyeron un romance con la danesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn y las fotos de una cacería de elefantes en Botsuana. Ahora se le considera un lastre para su hijo, el rey Felipe.

Los fiscales españoles investigaron las acusaciones de fraude presentadas contra Juan Carlos en España y Suiza, pero abandonaron la causa por falta de pruebas y prescripción.

El abogado de Juan Carlos dijo entonces que los fiscales no habían podido demostrar la existencia de ningún delito o conducta delictiva.

"Reconciliación", escrito en primera persona, pretende destacar sus aportes al éxito de la joven democracia española durante sus casi 40 años de reinado, ensombrecidos por su autoexilio en Abu Dabi y algunos de sus propios errores, según la editorial.

"Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera mis memorias. Los reyes no se confiesan. Y menos, públicamente. Sus secretos permanecen sepultados en la penumbra de los palacios. ¿Por qué le desobedezco hoy? ¿Por qué he cambiado de opinión? Porque siento que me roban mi historia", dijo el rey, citado por Planeta.

Juan Carlos, de 87 años, se trasladó a Abu Dabi en 2020 y desde entonces no ha participado en ningún acto oficial con la familia real. Sólo regresa a España para visitas cortas, principalmente para navegar en su yate, Bribón.

Las memorias contarán con detalle el lado privado de una vida pública, dijo Planeta. Son unas memorias ricas en anécdotas que no eluden los episodios más significativos de nuestra historia reciente, pero tampoco las alegrías ni los malos momentos de su vida íntima y personal, agregó la editorial.

(Reportaje de Emma Pinedo, edición de Aislinn Laing y Aidan Lewis; Editado en español por Javier Leira)