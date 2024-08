"Me siento muy honrado", dice LeBron, mejor jugador del torneo de básquet

Elegido mejor jugador del torneo olímpico de básquet tras ganar el oro a Francia en la final, la leyenda estadounidense LeBron James declaró sentirse "muy honrado" por las vivencias en París-2024.

La estrella de los Lakers ganó su tercera medalla olímpica (antes se colgó las de Pekín-2008 y Londres-2012) siendo fundamental para su equipo, que batió 98-87 a Francia, a cuatro meses de cumplir los 40 años.

"Es un gran momento para el básquet de Estados Unidos. Simplemente estoy viviendo el momento. Me siento muy honrado de poder todavía jugar un partido así a este alto nivel. Jugar con otros once grandes jugadores y un gran equipo técnico, salir ahí y lograrlo por tu país", señaló el 'Rey'.

LeBron volvió a la selección 12 años después de su última presencia para un último baile olímpico.

"Ha sido enorme. No creo que se pueda superar ganar al anfitrión en su casa. Fue una atmósfera genial", señaló.

LeBron inició su trayectoria olímpica con un bronce en Atenas-2004, cuando tenía 19 años, luego llegaron los oros en las dos ediciones siguientes.

"Este es el mejor porque es el de ahora. No me veo jugando en Los Ángeles (los Juegos de 2028). Pero tampoco me veía en París. Aunque cuatro años desde ahora, no lo veo", añadió.

LeBron promedió en el torneo 14,2 puntos, 6,8 rebotes y 8,5 asistencias.

Comparte el mejor quinteto titular, elegido por la FIBA -organizador del torneo-, con su compañerto Stephen Curry, 24 puntos ante Francia y una serie impresionante de cuatro triples para decantar el partido, el francés Victor Wembanyama, el serbio Nikola Jokic (bronce) y el alemán Dennis Schroder.

mw/gj/pm/dbh

AFP