"me tendieron una emboscada", dice capo mexicano de droga "el mayo" zambada sobre detención en eeuu

(Agrega detalles)

Por Lizbeth Diaz

Ciudad de méxico, 10 ago (reuters) - el capo mexicano de la droga ismael "el mayo" zambada habría sido engañado por el hijo de joaquín "el chapo" guzmán y con violencia obligado a subir a una aeronave que lo llevó de sinaloa a el paso, texas, estados unidos, según su testimonio entregado a reuters el sábado por su abogado en ese país.

"El Mayo", explicó en el documento difundido por su representante legal, Frank Pérez, que fue "emboscado" durante lo que sería una reunión con Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo" Guzmán, detenido en Estados Unidos, y líderes políticos del estado Sinaloa, entre ellos Héctor Cuen -asesinado el día de la detención de Zambada- y el gobernador Rubén Rocha.

"Mientras caminaba hacia la zona de reuniones, vi a Héctor Cuen (y) Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde que era un niño, y me hizo un gesto para que le siguiera", narró Zambada. "En cuanto puse un pie dentro de aquella habitación, me tendieron una emboscada", agregó.

Continuando con el testimonio, "El Mayo" detalló que un grupo de hombres armados lo "asaltó", lo tiró al suelo y le colocó una capucha de color oscuro en la cabeza.

Más tarde, en un evento público en Sinaloa donde estuvo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador del estado Rubén Rocha aseguró que él no estuvo en la entidad el día de la reunión que Zambada citó en su carta.

"No tenemos nosotros complicidad con nadie (...) si le dijeron (a Zambada) que iba a estar yo (en la reunión) mintieron, y si les creyó pues cayó en la trampa", afirmó Rocha tras pedir a la fiscalía federal que investigue el caso.

Zambada, en el escrito, afirmó que fue maniatado y que sufrió maltrato físico antes de ser obligado a subir a un avión.

"Me ataron y esposaron, y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta. Durante todo este calvario, me sometieron a malos tratos físicos, que me causaron lesiones importantes en la espalda, la rodilla y las muñecas", agregó. "Después me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado", dijo.

"Joaquín me quitó la capucha de la cabeza y me ató con bridas al asiento. En el avión no había nadie más que Joaquín, el piloto y yo", aclaró al referirse al día de los hechos ocurridos a finales del mes pasado.

Casi una semana después del sonado arresto, el abogado José Luis González, vinculado a la familia Guzmán, aseguró en varias declaraciones a la prensa que el arresto tanto del hijo de "El Chapo", Joaquín Guzmán López, como el de "El Mayo" Zambada fue el resultado de años de negociaciones entre los narcotraficantes y el Gobierno de Estados Unidos.

En la víspera, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que el hijo de "El Chapo" se entregó voluntariamente ante autoridades estadounidenses y que "la evidencia hasta el momento" era que "El Mayo" fue llevado a ese país contra su voluntad. También aseguró que durante el vuelo no hubo funcionarios de ese país.

En la misiva, firmada al final por "Ismael Mayo Zambada" el narcotraficante que enfrenta en Estados Unidos varios cargos vinculados al tráfico de drogas y lavado de dinero, entre otros, pidió a los gobiernos tanto de México como de Estados Unidos que sean "transparentes" y que "proporcionen la verdad sobre mi secuestro en Estados Unidos".

"La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es completa e inequívocamente falsa", aclaró. "Me trajeron a este país (Estados Unidos) por la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad", afirmó. (Reporte de Lizbeth Díaz, Editado por Manuel Farías)

Reuters