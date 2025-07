Mecánicos automotrices de municipios en Sudáfrica se unen para impulsar sus pequeños negocios

BRAKPAN, Sudáfrica (AP) — Themba Maseko se limpia rápidamente el aceite y la grasa de las manos con un trapo mientras deja de reparar un coche para apoyar a otro cliente que necesita piezas para un BMW 325is con suspensión rebajada que ha traído, cuyos escapes retumban.

En cuanto Maseko vuelve al capó del primer vehículo para continuar con su trabajo, llega otro hombre ansioso de que le revisen su coche.

La situación "se pone ajetreada", dijo el mecánico de 39 años, con el rostro bañado en sudor.

El padre de tres hijos dirige un pequeño taller de reparación de motores en el municipio de Tsakane, a unos 50 kilómetros al este de Johannesburgo, la ciudad más grande de Sudáfrica. Sus esperanzas de que su negocio tenga éxito frente a los centros de servicio y reparación de automóviles urbanos ya arraigados se han visto impulsadas por una nueva iniciativa que comenzó a finales del año pasado.

Maseko se sumó a otros mecánicos de los municipios para formar una cooperativa. En conjunto, ahora tienen un poder de compra combinado para asegurarse de que pueden obtener repuestos y equipos originales para sus talleres y no quedar fuera del mercado. El pertenecer al Colectivo de Repuestos de Automóviles les permite hacer pedidos a una tienda de repuestos en línea a través de WhatsApp, y en general les entregan piezas auténticas en 24 horas.

Eso le evita a Maseko lo que dice es su mayor reto: pasar horas fuera de su taller haciendo fila para obtener piezas, a veces para descubrir que no hay en el almacén porque ya las adquirieron cadenas más grandes.

Según fue posible constatar en un día ajetreado en su taller, los clientes hacen fila para que Maseko les preste sus servicios. Él sólo necesita las piezas.

"Ahora con el colectivo es mucho más fácil. No tengo que ir a hacer fila y perder tiempo", expresó Maseko, quien en 2008 decidió dejar de ser electricista y se convirtió en mecánico de tiempo completo. "Además, es a menor precio".

Las pequeñas empresas forman parte de un amplio sector informal

El Colectivo de Repuestos de Automóviles es una iniciativa diseñada para desbloquear el potencial de las pequeñas empresas de los municipios en Sudáfrica, que el gobierno considera son clave para impulsar el crecimiento y crear empleos en áreas donde la desocupación y la pobreza son altos.

Varios estudios indican que más de 21 millones de personas en Sudáfrica viven en municipios en las afueras de las principales ciudades o pueblos —un tercio de la población—, tienen un poder adquisitivo combinado de miles de millones de dólares, y suelen preferir los negocios locales.

Sudáfrica tiene más de 700.000 pequeñas empresas registradas. En los municipios estas incluyen salones de belleza, tabernas, talleres de reparación de automóviles, lavanderías y otros que a veces operan desde las casas de las personas.

Según un informe del grupo de servicios financieros Lesaka, el sector informal de Sudáfrica genera aproximadamente US$33 millones en ingresos, más del 6% del PBI. "La gente no respeta el comercio en los municipios", declaró Sharief Bartus, otro miembro del colectivo de repuestos de automóviles. Por una cuota de afiliación de US$10 mensuales durante el primer año, Maseko y los otros mecánicos obtienen más que solo acceso a piezas de automóviles y herramientas para sus talleres. El colectivo también ofrece oportunidades de desarrollo de habilidades, ayuda para el registro de negocios y financiamiento. "Cuantos más miembros tengamos, más descuentos obtenemos, más trabajo tenemos", declaró Dorian Slimmerts, otro mecánico del colectivo que labora no muy lejos de Maseko.

Los mecánicos descubren una oportunidad floreciente

Los mecánicos de los municipios que ofrecen una opción local para los propietarios de automóviles han laborado durante mucho tiempo en los márgenes del sector comercial de fabricación y reparación de automóviles del país. Un cambio en la regulación en 2020 también representó una gran diferencia. Las nuevas reglas de "derecho a reparar" en Sudáfrica significan que ahora los propietarios de automóviles pueden hacer que sus vehículos sean atendidos por mecánicos independientes registrados y no perder sus garantías. Eso ha abierto un poco más la puerta para los mecánicos de los municipios. El mantenimiento de automóviles es especialmente necesario en Sudáfrica, donde hay unos 12 millones de autos en los caminos y la gente está conservando sus coches por más tiempo. La demanda de automóviles usados asequibles ha superado a la de los nuevos desde la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el tiempo es el elemento crucial para los mecánicos de los municipios. En sus empresas muchas personas llegan sin cita, los precios a menudo se negocian y los clientes esperan un servicio rápido, o de lo contrario se irán a otro lugar. "Todo lo que vende el mecánico es tiempo", expresó Amanda Gcabashe, directora general de UBU Investment Holdings, una empresa de asesoría económica que ayudó a establecer la cooperativa. Y por eso vinimos con esto para decir: ¿cómo nos aseguramos de resolver ese punto problemático, haciendo que el acceso a los repuestos sea fácil? Dijo que, además de la ayuda empresarial, el colectivo también está intentando ofrecer paquetes de seguros de vida y otros servicios de red de seguridad social para sus mecánicos. Bulelani Balabala, fundador de la Alianza de Empresarios de los Municipios, indicó que las cooperativas son una forma poderosa de aprovechar el potencial de las pequeñas empresas que sirven a millones de personas en los municipios. "Es un mercado que no se puede ignorar", manifestó. ___ The Associated Press recibe apoyo financiero de la Fundación Gates para la cobertura de salud y desarrollo integral en África. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentre los estándares de la AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.