MedcoEnergi se hará con los bloques de petróleo y gas de Repsol en Sumatra Meridional

JAKARTA, 16 sep (Reuters) - MedcoEnergi ha acordado comprar a la española Repsol grandes participaciones en dos bloques de petróleo y gas de Sumatra Meridional por unos US$90 millones, según informó el martes la empresa indonesia.

El explorador de petróleo y gas dijo que adquiriría una participación del 45% en el bloque Sakakemang y una participación del 80% en South Sakakemang, asumiendo el papel de operador para ambos, sujeto a la aprobación del Gobierno indonesio.

Repsol dijo en 2019 que Sakakemang tenía 2 billones de pies cúbicos de gas recuperable, según estimaciones preliminares, y su plan de desarrollo había sido aprobado por el Gobierno. Sakakemang Sur se encuentra aún en fase de exploración.

"Las adquisiciones, valoradas en unos US$90 millones, refuerzan la posición estratégica de la empresa en Sumatra Meridional y nuestro papel en la cadena de valor integrada del gas en Java", dijo Roberto Lorato, consejero delegado de MedcoEnergi.

El bloque Sakakemang está situado cerca del bloque de gas Corridor, donde Medco se hizo cargo de las operaciones de Repsol a principios de este año.

En un correo electrónico, un portavoz de Repsol dijo que la transacción se alinea con la estrategia global de rotación de activos de la compañía, ya que se centra en actividades en áreas geográficas centrales donde tiene ventajas competitivas.

Repsol mantendrá su presencia en Indonesia a través de su negocio de lubricantes.

MedcoEnergi también ha aumentado su participación en la empresa de gasoductos PT Transportasi Gas Indonesia hasta el 40%, según su comunicado. Esta empresa suministra gas desde el bloque Corridor a Riau, Batam y Singapur.

(Información de Bernadette Christina Munthe; redacción de Fransiska Nangoy; edición de David Goodman, Kirsten Donovan; edición en español de Paula Villalba)