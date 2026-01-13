Media, 'Julio Iglesias accusato da 2 ex dipendenti di aggressioni sessuali'

El medio recogió testimonios de las mujeres, quienes describieron un ambiente laboral caracterizado por el control, el acoso y el terror.

Las reiteradas agresiones sexuales ocurrieron en un clima de control y humillación en lo que describen como "las casas del terror", las residencias del cantante en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas), así como cerca de Marbella, en la Costa del Sol.

Las acusaciones fueron realizadas por una ex empleada del hogar y una ex fisioterapeuta.

La primera, identificada con el nombre ficticio de Rebecca y quien tenía 22 años cuando sufrió el abuso, relató en una extensa entrevista que fue sometida a constantes e intensas presiones para mantener relaciones no consentidas con Iglesias, entonces de 77 años, y que fue inducida a participar en actividades sexuales.

"Me usaba casi todas las noches", dijo, hasta el punto de sentirse como un robot o una esclava sin poder resistirse.

Declaró que dejó su trabajo con síntomas de ansiedad y depresión, que requirieron tratamiento psicológico.

La segunda denunciante, bajo el nombre ficticio de Laura, trabajaba como fisioterapeuta personal de Iglesias y formaba parte de un grupo de empleadas conocidas como "señoritas", que disfrutaban de mejores condiciones en el servicio doméstico, pero seguían sometidas a una severa disciplina interna en la casa, donde las trabajadoras describieron jornadas laborales de hasta 16 horas.

Laura denunció besos y manoseos no deseados, así como relaciones sexuales sin consentimiento, tanto en la playa como en la piscina de la villa del cantante en Punta Cana.

Según elDiario.es y Univision Noticias, ambos testimonios fueron considerados consistentes y respaldados por pruebas documentales, incluyendo fotografías, mensajes de WhatsApp, visados ;;e informes médicos.

A lo largo de los tres años de investigación, los periodistas contactaron a un total de 15 ex empleadas cuyas descripciones coincidían en un clima de tensión, maltrato normalizado y aislamiento para el personal femenino.

Las mujeres recibieron asesoramiento legal de una organización internacional de derechos humanos.

Los medios de comunicación intentaron repetidamente contactar a Julio Iglesias —quien ya se ha retirado del mundo laboral— y a su abogado, pero no recibieron respuesta. Un gerente de recursos humanos, al ser contactado, desestimó las acusaciones, calificándolas de "absurdas". (ANSA).